L’ENA renova el seu equip i presenta la nova proposta per al 2024

Una escena de l’obra Arrels d’arreu de la JOCAND (arxiu / SFG)

L’ENA i les Joves Companyies Nacionals es renoven amb nous càrrecs i anuncien un projecte conjunt entre la JOCAND i la Jo Dansa, Les proves de selecció per a les noves promocions tindran lloc el dissabte 13 d’abril a la Massana. D’aquesta manera, l’equip de l’Escena Nacional d’Andorra comença la temporada 2024 amb noves incorporacions i canvis estructurals. Alfons Casal continua com a director artístic, fent-se càrrec de la línia editorial de l’entitat, del seu disseny de producció i de la supervisió artística i de producció de l’entitat i de les produccions principals de l’ENA.

Emma Riba s’incorpora a l’ENA com a distribuïdora de l’entitat. Les seves funcions seran la distribució de les produccions principals que requereixin d’aquesta tasca, així com de la configuració i projecció de l’entitat i els seus objectius a mig termini, en conjunt amb la direcció artística.

Nídia Roldan completa l’equip ENA encarregant-se dels requisits de producció des del vessant administratiu i del funcionament de la Fundació. També s’encarrega de la comunicació i les xarxes socials de la branca principal de l’Escena Nacional d’Andorra.

Després de 4 fructífers anys al capdavant de la Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND), Irina Robles i Juanma Casero cedeixen el testimoni a Joel Pla i Joan Hernández que s’encarregaran de teixir una nova línia editorial que, no obstant això, conservarà la base creada per Robles i Casero: una companyia que sigui el pont entre la formació i la professionalitat, centrada en el teatre fet per i per a joves i que serveixi de pedrera per al teixit de les arts escèniques professionals del país, tant en l’àmbit actoral com en el dels dissenys artístics i tècnics.

Mònica Vega, per la seva part, assumeix en solitari la direcció artística de la Jove Companyia Nacional de Dansa (Jo Dansa) després de compartir amb Martí Güell la creació i el recorregut d’aquesta. La companyia continuarà treballant per donar sortida a la dansa en l’àmbit professional a partir del treball amb els joves que vulguin explorar les arts escèniques des de l’expressió del moviment.

Cristina Pericas també s’incorpora a l’equip de les Joves Companyies com a productora executiva per als projectes tant de la JOCAND com de la Jo Dansa, així com de la gestió diària de les xarxes socials de les joves companyies. L’objectiu principal amb la incorporació de Pericas és la d’integrar els objectius i donar sortida a les creacions artístiques de les Joves Companyies Nacionals.

Les noves incorporacions entren per a establir un engranatge més eficient al funcionament de l’ENA i el seu projecte, que ha anat creixent exponencialment en els darrers anys. L’Escena Nacional d’Andorra és una plataforma d’arts escèniques que té com a finalitat la producció d’espectacles que fomenti la xarxa artística del país i contribueixin al desenvolupament i l’enriquiment dels professionals de les arts escèniques del territori andorrà.

Mitjançant la producció pròpia, la col·laboració o la coproducció amb altres productores, companyies, entitats i sales de Catalunya i l’Estat Espanyol, l’ENA busca fomentar i promocionar el talent andorrà, la creació de xarxes d’intercanvi i la participació en projectes artístics i culturals d’interès. L’ENA, actualment, té com a patrons el Govern d’Andorra i el Comú de la Massana.

Per a la producció de 2024, la JOCAND i la Jo Dansa, sumen esforços per a establir sinergies i crear un espectacle conjunt per al qual seleccionen joves entre els 16 i els 25 anys.

El període d’inscripció per a formar-ne part està obert fins el dimecres 10 d’abril. A les proves se seleccionaran els joves artistes que treballaran junts en un nou espectacle híbrid de text, dansa i teatre físic. Podran inscriure’s a les proves d’accés els joves entre 16 i 25 anys que vulguin formar part d’aquest projecte i que tinguin formació, contacte o experiència amb el teatre, la dansa i altres arts escèniques, plàstiques o audiovisuals.

D’aquestes proves d’accés en sorgirà tot l’equip artístic de les companyies: actors, actrius, ballarins i ballarines i també artistes que podrien encarregar-se de l’escenografia, el vestuari, la il·luminació, l’espai sonor i audiovisual o l’ajudantia de direcció.

Per a inscriure’s, els aspirants s’han de descarregar les bases que trobaran al següent enllaç, disponible a les xarxes socials: https://forms.gle/S4Kws92UVq4Uu61r7

L’enllaç es troba a les bases i permet accedir al formulari que formalitza la inscripció a les proves d’accés. A més, hi trobaran el material que s’hauran de preparar per a presentar a les proves.

Els aspirants poden contactar a través del següent correu electrònic: producciojove@gmail.com o a través de les xarxes socials de les companyies.