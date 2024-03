El síndic i la delegació del Consell General a l’APF visiten el Lycée

Les autoritats visitant una de les aules del Lycée (Consell General)

En el marc del Dia lnternacional de la Francofonia que se celebra el 20 de març, el síndic general, Carles Ensenyat, acompanyat dels consellers generals Núria Segués i Pere Marsenyach, membres de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), han visitat les instal·lacions del Lycée Comte de Foix.

Aquesta és la primera vegada que un síndic general visita les instal·lacions educatives franceses. Al llarg del recorregut, la delegació parlamentària ha estat acompanyada per Robert Mauri, director de Gabinet del Representant personal del Copríncep francès; Jean-Claude Tribolet, ambaixador de França; Amélie Mas, primera consellera de l’Ambaixada de França; Denis Dekerle, delegat d’ensenyament; i Olivier Salvan, director del Lycée Comte de Foix.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat la importància del sistema educatiu francès per al Principat d’Andorra i el compromís del Consell General per a donar-hi suport. “Aquest és imprescindible per a mantenir un equilibri de forces entre els dos països veïns a Andorra”. Ensenyat ha recordat que “França sempre ha promogut molt la participació dels andorrans i de la cultura andorrana a la vida pública francesa” i ha incidit en el fet que “cal fomentar que els alumnes andorrans també triïn ciutats franceses on estudiar”.

El sistema educatiu francès el trien pràcticament una tercera part dels estudiants del país i a les instal·lacions del Lycée Comte de Foix hi estudien gairebé 1.500 alumnes.