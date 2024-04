Visita de Balcells als espais que acolliran el primer hospital de dia infantil i juvenil de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

El conseller català de Salut, Manel Balcells, visitant els espais del futur hospital de dia infantil i juvenil a Tremp (Govern.cat)

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells i Díaz, ha visitat avui dimecres, a Tremp, els espais del futur Hospital de Dia de Salut Mental Infantil i Juvenil (HDIJ), el primer a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, que a partir de l’octubre donarà servei a la població de fins a 17 anys del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.

Aquest nou equipament oferirà tractament intensiu i multidisciplinari en règim d’hospitalització parcial a infants i adolescents a qui el tractament ambulatori resulta insuficient.

Durant la visita, Balcells ha subratllat que la posada en marxa d’aquest servei “suposa una millora molt important de proximitat, ja que evitarà desplaçaments dels usuaris i les seves famílies fins a Lleida, uns trasllats que moltes vegades generen dificultat en l’adherència al tractament. Per tant -ha conclòs el conseller- aquest nou hospital de dia estalviarà temps i també augmentarà la capacitat resolutiva del territori”.

El centre comptarà amb cinc places i estarà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que ja presta la resta d’atenció a la salut mental infantil i juvenil en aquest territori. Es calcula que uns 25 nens i nenes es beneficaran cada any d’aquest dispositiu de proximitat i podran rebre atenció al territori sense necessitat de desplaçar-se fins a Lleida ciutat.

L’Hospital de Dia estarà ubicat en uns espais diferenciats i sectoritzats, annexos a la Residència Sant Hospital de Tremp, on actualment ja es realitza atenció a la infància i adolescència amb el programa d’atenció a la crisi vinculat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del Pallars. Aquest CSMIJ, que es mantindrà al CAP de Tremp, i l’Hospital de Dia estaran plenament integrats i coordinats i actuaran com una unitat funcional per a una població de referència de 3.650 infants i joves.

Això permetrà optimitzar millor els recursos del territori en l’àmbit de l’atenció a la salut mental infantil i juvenil i que els professionals dels dos dispositius es complementin. A més, el treball conjunt afavorirà la continuïtat assistencial i la visió centrada en el pacient. Al centre hi treballaran, a temps parcial, 7 professionals de psicologia, infermeria, teràpia ocupacional, educació i treball social, psiquiatria i tècnics en cures d’auxiliar d’infermeria.

Fins al moment, els menors del Pirineu que són usuaris de l’Hospital de Dia Infantil i Juvenil han de ser tractats a l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, ubicat a Lleida ciutat, que disposa de 35 places. Durant el 2023 s’hi han atès 205 menors, 9 dels quals de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Durant aquest temps, s’han estudiat altres possibles casos candidats a aquest recurs, però les dificultats per a traslladar-se a Lleida i de logística familiar han comportat que finalment es proposessin altres possibilitats d’abordatge.

L’assignació d’aquest Hospital de Dia al territori forma part de l’estratègia del Department de Salut encaminada a reforçar l’atenció en salut mental infantojuvenil, especialment després de la pandèmia, quan s’ha detectat un important agreujament del malestar emocional i dels problemes de salut mental, que ha tingut com a conseqüència un increment de la demanda assistencial i de la complexitat dels casos a atendre. Salut treballa un model d’atenció a la salut mental més proactiu i més accessible, enfocat en les necessitats individuals de cada persona i amb la recuperació de la persona i la inclusió social com a objectius prioritaris.

El conseller ha visitat també l’Hospital Comarcal del Pallars, que a partir del setembre disposarà d’un Hospital de Dia Oncològic on s’administraran tractaments de quimioteràpia endovenosa en coordinació amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Una mostra més, segons Balcells, “de la xarxa que hem de crear al Pirineu perquè les coses es facin al territori amb garantia de qualitat, s’evitin desplaçaments de pacients i que siguin els professionals els que es moguin. Tots els centres del sistema han de tenir clar que no treballen sols”.