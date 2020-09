Vinyes s’esborra del meeting de la GT Cup Open, a disputar a Monza

Joan Vinyes es va desplaçar, amb el seu company Jaume Font, a l’Autódromo de Monza per a disputar el tercer meeting del calendari 2020, de la GT Cup Open Europe, al volant del Porsche GT3 – Baporo Motorsport. Motivació màxima de Vinyes, que no disputava una prova en el mític circuit de la localitat italiana des del 2006. Malgrat tot, la situació va canviar quan va veure que la llista d’inscrits, una llista d’en cap moment es va publicar oficialment. En la seva opinió, amb només cinc vehicles inscrits no complia els requisits mínims per a disputar una carrera atractiva tant per als pilots participants com per als afeccionats que volguessin aprofitar l’opció de seguir-la en directe per TV.

Abans de prendre la decisió en ferm de no disputar el meeting, Vinyes va valorar diversos aspectes: “Em sap molt greu per l’esforç que han fet els tècnics de Baporo Motorsport i per l’excel·lent situació que ara mateix té el Jaume (Font) en el campionat. També és cert que fins a arribar fins aquí hem fet una despesa econòmica considerable”. A més seguia: “Per a mi, les explicacions dels organitzadors no han estat del tot convincents. Prefereixo no competir a fer-ho sense estar al 100% concentrat en l’aspecte esportiu”.

Un altre factor a recalcar segons Vinyes, és que: “Amb Jaume Font, hem coincidit totalment en el moment de prendre la decisió de no competir a Monza, ni en la resta dels meetings organitzats per GT Open Sport (Spa Frachorchamps i Bacelona), aquesta temporada”. Un Vinyes contrariat per la situació reconeixia: “És una situació en la qual no m’havia trobat en la meva trajectòria esportiva i la veritat, prendre decisions d’aquest tipus mai és agradable, però …”.

En els dies vinents Font-Vinyes i el seu equip (Baporo Motorsport) decidiran quines curses correran amb el Porsche GT3 Cup, en el qual resta de la temporada 2020.