El Govern acorda amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa un préstec de 12 milions d’euros

El Govern d’Andorra i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) han acordat aquest divendres un préstec de 12 milions d’euros. Aquest finançament, a 15 anys, és el primer que l’Executiu pacta amb l’entitat després d’esdevenir-ne membre el 26 de maig d’enguany.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha destacat la rapidesa a l’hora de poder aconseguir aquest préstec, que es destinarà íntegrament a cobrir despeses associades amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Així, Jover ha destacat que “el finançament servirà per assumir despeses sanitàries derivades de l’impacte de la COVID-19 al Principat, tant d’accions que ja s’han dut a terme com d’altres que en puguin sorgir”. En aquest sentit, el titular de Finances ha destacat que el crèdit acordat amb el CEB serveix, entre d’altres, per sufragar material sanitari, incrementar els llits de cures intensives, augmentar el nombre d’efectius sanitaris o aconseguir tests i vacunes.

El ministre ha recordat que l’assoliment d’aquest préstec s’emmarca en l’estratègia de diversificació de les fonts de finançament del país que ha d’aportar resiliència financera a l’Estat. En aquest sentit, ha apuntat que l’estat té “capacitat i muscle suficients” per fer front a la despesa vinculada a la Covid-19, però que el préstec ajuda a tenir-ne més.

En aquest punt, el titular de Finances ha recordat que en global s’han injectat a l’economia andorrana uns 400 milions d’euros, tenint en compte els programes de crèdits tous per pal·liar l’impacte econòmic de la Covid-19 en el teixit empresarial. Cal tenir en compte que el pressupost del Govern és d’aproximadament 450 milions d’euros, ha contextualitzat Jover, que també ha detallat que la despesa sanitària suma ja més de 15 milions d’euros o que cada TMA, tot i que l’acord amb la farmacèutica que ha cedit els aparells permet tenir un cost reduït, tenint en compte el reactiu, el personal i els seus equips de protecció individuals -guants, mascareta, desinfectant, etcètera-, representa un cost de 40 euros.

Així mateix, Jover ha afirmat que el cost dels productes o equipaments necessaris per fer front a la pandèmia no ha condicionat les decisions del Govern, que ha prioritzat estar al costat de la ciutadania.

Finalment, el ministre de Finances i Portaveu ha assenyalat que el fet “d’estrènyer llaços” amb institucions internacionals, i més en temps difícils com els actuals, està ben valorat per part de les agències de ràting, i això també repercutirà de manera positiva en l’estat, la seva imatge i les seves finances.