Vinyes manté a la seva agenda esportiva 2024, la Copa d’Espanya de ral·lis de terra

Jordi Mercader i Joan Vinyes presentant la seva nova temporada de competició (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Hyundai Rally2 del Team Rallycar) estaran, per segon any consecutiu, als podis de sortida dels ral·lis vàlids per a la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (CERT). Així doncs, Vinyes seguirà comptant amb l’experiència de Jordi Mercader al bàquet de la dreta del Hyundai Rally2, una mecànica que serà preparada i assistida pels tècnics de Rtechnology a les proves del certamen espanyol de ral·lis de terra.

Seran pocs canvis en un projecte patrocinat per Auto Centre Principat (Hyundai Andorra), Kars Andorra, Aparcament Vinyes, Rallycar i Hankook, que en el decurs de la temporada passada ja va demostrar tenir prou capacitat per a lluitar pel podi en cadascuna de les proves disputades.





El calendari del CERT 2024 té algunes novetats

Les set proves que configuren el calendari definitiu de la Copa d’Espanya de ral·lis de terra són:

Són novetats al CERT 2024, la prova de Lanzarote i RACC Catalunya. Precisament la prova del RACC, a més de Lorca i Pozoblanco, formen part del calendari del SuperCampionat (S-CER) d’Espanya de Ral·lis.





L’experiència de l’any passat, un plus important de confiança

En iniciar-se la temporada passada (2023) a Joan Vinyes se li va presentar l’opció de tornar a competir en pistes de terra i no ho va dubtar ni un instant, tot i ser conscient que lluitaria en inferioritat de condicions. Els rivals amb els quals es trobaria als ral·lis estarien més acostumats a la terra. Així ho recorda: “Davant de la possibilitat de poder pilotar un Hyundai Rally2, era i crec que és molt difícil negar-se a viure l’experiència. No va ser fàcil, sense conèixer una mecànica i en escenaris on feia anys que no corria, el repte era gran, però apassionant alhora. Sens dubte, estic molt satisfet d’haver-lo afrontat i de com vam aconseguir superar els obstacles que es van anar presentant”.

A més, afegia: ”No tinc cap dubte que l’experiència acumulada el 2023 ens serà de gran ajuda aquest any. El feeling de la terra, tant el Jordi (Mercader) com jo, el tindrem més recent i en mantenir la mateixa estructura a l’equip tècnic (Rtechnology) ens permetrà avançar de manera més eficient en la posada a punt del Hyundai. El canvi de “calçat” al Hyundai (Hankook) mereixerà atenció especial. Crec que serà un campionat molt competit tenint en compte que es disputaran tres ral·lis vàlids per a l’S-CER”.

L’inici del CERT 2024 és a tocar. En concret, els dies 8 i 9 de març l’activitat serà frenètica al Recinte Firal Huerto la Rueda de Lorca (Múrcia), escenari on s’ubicarà el primer parc d’assistència de la temporada.