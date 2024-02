Les afectacions de trànsit pels talls dels pagesos catalans

Tractors de pagesos catalans circulant per Ponts (ATV)

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per les incidències provocades pels talls de vies de circulació arreu del país en el marc de les protestes del sector de la pagesia. Actualment, hi ha 11 vies amb talls de circulació que afecten 15 trams a les demarcacions de Lleida i Girona:

Carretera Punt Quilomètric Sentit Municipi Demarcació A2 510-514 Oest Tàrrega-Granyanella Lleida A2 446-446.5 Ambdós Soses Lleida A2 501.5-500 Est Vilagrassa Lleida AP2 121-140 Ambdós Aitona-Albatàrrec Lleida AP7 29-47 Ambdós Vilademuls-Borrassa Girona C14 136-135 Ambdós Bassella Lleida C14 118-118,5 Ambdós Ponts Lleida N230 26-27 Ambdós Alfarràs Lleida N230 128-129 Ambdós Pont de Suert Lleida N240 116-116.5 Ambdós Almacelles Lleida N2 736-748 Ambdós Bàscara-Vilamalla Girona N152 0-1 Ambdós Puigcerdà Girona A22 17-17.5 Ambdós Almacelles Lleida N260 354-353 Ambdós Pont de Suert Lleida LL12 0-1 Nord Albatàrrec Lleida

A raó dels talls, el telèfon d’emergències 112 indica que a hores d’ara s’han rebut 371 trucades que han generat 296 expedients. Totes les persones que es puguin trobar en una situació d’urgència o emergència en el marc d’aquestes mobilitzacions tenen a la seva disposició aquest telèfon gratuït d’assistència les 24 hores.

Els Mossos d’Esquadra estan establint rutes alternatives per a evitar que hi hagi vehicles que es quedin aturats a les vies tallades. Tot i això, hi ha vehicles de transport de mercaderies que estan aparcats a l’entrada sud del túnel de Vielha. Aquesta nit Protecció Civil ha activat la Creu Roja, que s’ha desplaçat fins a aquest punt per a oferir assistència a les persones. Només s’han fet un parell de serveis. També hi ha estucatge de camions al municipi de Puigcerdà, on aquesta nit voluntariat de Protecció Civil i Creu Roja s’hi ha desplaçat però no han hagut d’actuar.





