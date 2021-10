Vinyes i Mercader sigueixen sumant a la provisional de l’ERC2 2021

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) van completar en la segona posició de la categoria ERC2 un Ral·li Serras de Fafe e Felgueiras que podríem catalogar de dantesc, sobretot la primera etapa, i que posava punt final als ral·lis de terra en aquest certamen europeu.

El triomf no se li va escapar a l’equip Suzuki Ibèrica, Javier Pardo i Adrián Pérez, van aconseguir pujar al graó més alt del podi confirmant d’aquesta manera el doblet de l’equip espanyol i el triplet per a Suzuki, ja que el tercer lloc va ser per a l’equip rus Feofanov–Kokins pilotant un Swift de la marca japonesa.

Els reconeixements confirmen que FAFE és un ral·li difícil però molt bonic

El tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica coneixia de manera parcial el traçat després de participar en l’edició de l’any passat. No obstant això, van aprofitar al màxim el temps que els organitzadors van estimar correcte per a dur a terme els reconeixements.

Van ser 15 hores, repartides entre el dijous (dia 30/9) les onze primeres i les restants durant el matí de l’endemà (1/10).

Vinyes ens comentava d’aquesta manera la seva primera impressió del traçat de la prova portuguesa: “Sens dubte és una llàstima que, amb tota seguretat, haurem de disputar aquest ral·li amb pluja i altres fenòmens meteorològics adversos que ens compliquessin molt el pilotatge en unes especials, que en sec, són molt boniques.”

“Aquest recorregut que aprofita les pistes forestals que s’utilitzen per al manteniment de la massa forestal de la zona, sobretot, estan ben cuidades i en aparença donen confiança per a competir en elles, tot i que als costats, en algunes, hi ha arbres de grandàries considerables i algun parany amagat.”

La previsió meteorològica es compleix al 100%

Totes les previsions avisaven de pluges per al dissabte (dia 2) sobretot i van encertar de ple. L’aigua que va caure de manera constant durant tota la jornada va convertir les pistes que configuraven les especials en veritables pistes de patinatge en les quals era molt complicat mantenir el cotxe recte.

La cosa va canviar de manera radical durant el matí del diumenge quan les pistes es van assecar ràpidament i els pilots van poder afrontar les cronometrades amb més seguretat.

El primer contacte del Swift amb les pistes peninsulars portugueses sense sobresalts

El tàndem #28 de l’equip Suzuki Ibèrica, amb un crono de 2′ 35″610, va aconseguir el seu objectiu d’evitar obrir el ral·li durant la primera etapa, encara que aquesta vegada tampoc va tenir la importància d’altres ocasions. Vinyes i Mercader van sortir en segona posició i es van trobar amb un escenari molt malparat per les condicions meteorològiques.

Per a Vinyes aquest primer test i en general les jornades de reconeixements: “Han estat molt positives, hem recordat algunes zones per les quals vam passar a principis de l’any passat i hem descobert un ral·li, en general, molt bonic. Quant al Swift sense problemes en aquesta fase prèvia i és evident que tot està en ordre per a començar un ral·li que promet emocions fortes.”

Etapa 1. “Ha estat el més complicat que m’he trobat mai”.

Amb aquestes paraules definia Vinyes les seves sensacions una vegada acabada la primera jornada del Fafe 2021. La primera secció va arrencar amb bon feeling per a Vinyes i Mercader, que fins i tot van aconseguir el scartch en la tercera especial del dia (Agra-Zebral).

Van entrar en el primer parc tancat d’aquesta primera etapa, una vegada finalitzat el bucle de quatre especials, en segona posició a 5″ dels seus companys, Pardo i Pérez, que ja lideraven la carrera en aquells moments.

En la continuació tot es va complicar, dues punxades els van allunyar de la primera posició de l’ERC2 i a partir d’aquests instants l’objectiu va passar a ser completar l’etapa amb el Swift en les millors condicions i assegurar la segona posició en la provisional d’aquest primer dia de ral·li.

El pilot de Suzuki es mostrava categòric després d’entrar el Swift al parc tancat de la Praça Velha: “Ara mateix no tinc dubtes, el que he viscut durant el dia d’avui és el més complicat amb el que m’he hagut d’enfrontar mai. Mantenir el Swift a la pista era tota una odissea, l’aigua que ha caigut de manera constant i el pas dels cotxes, han deixat un escenari que semblava una pista de patinatge. Molt content d’haver acabat i mantenir opcions de continuar lluitant.”

Classificació Etapa 1: ERC2.

Pardo i Pérez (Suzuki Swift R4lly S), 1h31 ‘19,0, 2. Vinyes i Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 2′ 05″6, 3. Cartier i Craen (Toyota Yaris) a 4′ 04″.2.

Etapa 2. L’objectiu era acabar. Excepte sorpreses, que n’hi va haver, la classificació estava definida.

Aquesta segona etapa es va iniciar amb el mateix guió del dia anterior, és a dir, amb els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica marcant el ritme i la resta intentant llimar diferències. En la tercera especial d’aquesta etapa (Montim) va abandonar l’incisiu pilot francès Victor Cartier, a partir d’aquest instant Vinyes ja no va tenir la inquietud de mirar cap endarrere, Dimitry Feofanov es trobava a més de 5‘.

El pilot del Suzuki #28 tampoc es va deslliurar del tot dels problemes, ja que va punxar en la primera passada per Lameirinha, encara que aquesta vegada el contratemps només li va costar la perduda de 30“. Sense problemes fins al final i la lluita per l’ERC2 segueix en peus.

Una vegada acabada la cerimònia del lliurament de premis, Vinyes ens comentava el desenllaç d’aquesta segona etapa: “Avui hem pogut gaudir de les tan conegudes pistes del nord de Portugal. Avui el temps s’ha comportat i en conseqüència les pistes s’han assecat i hem pogut pilotar sense la pressió del dia anterior.”

“Molt content per la segona posició, que ens permet continuar escalant alguna posició en la provisional i sobretot mantenir a ratlla a Cartier, mentre que a Hungria intentarem seguir pressionant a Feofanov que ara mateix és qui està situat en la segona posició.”

En aquests instants finals de la seva estada a Fafe, Joan també va tenir paraules d’agraïment per a l’equip Suzuki Ibèrica: “Una vegada més han estat a un gran nivell, ha estat un ral·li molt dur per a tots, s’han hagut de prendre decisions importants en poc temps i la reacció sempre ha estat positiva. Moltes gràcies i intentarem continuar lluitant per a estar entre els millors. A partir de Hungria sobre asfalt.”

Classificació Final: ERC2.

1.- Pardo i Pérez (Suzuki Swift R4lly S), 2h31‘46,7, 2. Vinyes i Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 3′ 06″6, 3. Feofanov i Kokins (Suzuki Swift R4) a 710′ 31″4.

Classificació provisional de l’ERC2:

Javier Pardo, 159 punts, 2. Dimitry Feofanov , 144 p., 3. Joan Vinyes, 114 p., 4. Polonsky Dariusz , 92, 5. Victor Cartier, 84 p

Com bé comenta Joan, la pròxima cita és a Hungria, serà l’últim cap de setmana d’octubre (dies del 22 al 24) i serà la tercera que es disputarà sobre asfalt i penúltima del calendari de l’ERC 2021.