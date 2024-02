Victòria còmode i hamburguesa per al BC Andorra davant del Bàsquet Girona (93-66)

Imatge del BC Andorra 93 – Bàquet Girona 66 (acb Photo / D. Catalán)

Triomf balsàmic del BC Andorra davant del Bàsquet Girona (93-66) després d’encadenar 3 derrotes consecutives. Els tricolors no han començat massa bé el partit perquè els visitants s’han arribat a posar amb un 12-19 en el marcador, però l’entrada de Jean Montero a pista ha revolucionat els andorrans i entre la part final del primer quart i el principi del segon quart han tingut un parcial de 30-2, doblant en punts a l’equip presidit per Marc Gasol en el marcador (41-22). Al descans s’hi ha arribat amb un 48-30 amb un joc molt coral de l’equip andorrà.

A la segona part, els gironins han pogut parar la sagnia amb uns inspirats Juani Marcos i Yves Pons, però els de Natxo Lezkano han resistit bé cada vegada que s’intentaven apropar en el marcador, amb un Tyson Pérez espectacular que ha acabat amb dobles figures (17 punts i 10 rebots, per un 26 de valoració final).

A l’últim quart els tricolors han tornat a apretar en defensa forçant al Bàsquet Girona a rifar moltes pilotes, l’entrenador visitant Fotis Katsikaris absolutament desbordat ha vist com la diferència s’ha tornat a anar per sobre els 25 punts durant tot el quart per a acabar vint-i-set punts amunt (93-66), aconseguint apuntar-se el bàsquet “average” i, a més a més, superant els 90 punts, que significa que cada persona del públic s’emporta una hamburguesa gratuïta per part d’un patrocinador dels andorrans.

El proper partit del BC Andorra no serà fins el proper diumenge 3 de març, també a casa, a la Bombonera, contra el Real Madrid a les 12:30 hores.





Anotadors del BC Andorra: Mihajlo Andric (7), Tyson Pérez (17), Rafa Luz (10), Jerrick Harding (11), Marin Maric (8), Jean Montero (17), Juan Rubio (7), Tobias Borg (7), Nacho Llovet (1), Felipe dos Anjos (5), Alexander Madsen (3).

Anotadors del Bàsquet Girona: Ike Iroegbu (7), Quino Colom (1), Yves Pons (15), M. Susinskas (7), Jaume Sorolla (2), Corey Davis (3), M. Fjellerup (0), Èric Vila (2), Juani Marcos (15), G. Goloman (12), Sergi Martínez (2), S. Djordjevic (0).