Lara Gut-Behrami pren a Shiffrin el lideratge de la Copa del Món, a Soldeu

Lara Gut-Behrami, guanyadora de l’eslàlom gegant de la Copa del Món a Soldeu (Oriol Molas)

La victòria en l’eslàlom gegant que s’ha disputat aquest dissabte al sector de Soldeu a Grandvalira ha permès a l’esquiadora suïssa Lara Gut-Behrami sumar 100 punts i d’aquesta manera arrabassar el lideratge de la Copa del Món d’esquí alpí femenina a l’estatunidenca Mikaela Shiffrin, la gran absent a la prova andorrana.

Gut-Behrami, tot i quedar en novena posició a la primera mànega i cometre un error al tram final de la segona, ha sigut la més ràpida, amb un temps de 1:59.27. El segon lloc, a només a una centèsima de la suïssa, ha estat per la neozelandesa Alice Robinson, i el bronze se l’ha endut Amelia Josephine Hurt (EUA), que ha estat la sorpresa de la jornada, aconseguint el seu primer podi en GS de la seva carrera esportiva.

Gut-Behrami s’ha mostrat molt contenta, tot i reconèixer que “no ha estat un dia fàcil, ja que a la primera mànega no he trobat el feeling”, i per això a la segona baixada “he intentat ser molt agressiva”. La suïssa ha dit que “sempre és un plaer competir a Soldeu” i ha recordat que és on va guanyar el seu primer i únic gegant de Copa d’Europa. “Sempre m’agrada tornar, ja que el traçat de GS de l’Avet és un dels meus preferits”, ha remarcat.

Amb aquesta nova victòria, la corredora suïssa consolida la primera posició en la disciplina d’eslàlom gegant. Les primeres posicions del rànquing de GS no s’han mogut, de manera que la italiana Frederica Brignone, que a l’Avet ha quedat quarta, continua sent segona, i la sueca Sara Hector, que aquest dissabte només ha pogut ser novena, manté la tercera posició.





L’estació demostra la seva resiliència

L’equip responsable de les curses de Copa del Món a Soldeu ha tornat a demostrar, un cop més, la seva capacitat de reacció davant de les dificultats meteorològiques. De fet, la prova d’aquest dissabte s’ha pogut dur a terme malgrat la nevada de la nit, que ha deixat uns 10 centímetres de neu nova. Aquest fet ha obligat a mobilitzar unes 150 persones, entre membres dels equips tècnics i voluntaris, que han treballat intensament des de la matinada per a retirar la neu i assegurar així la qualitat del traçat. Així, tot i l’esforç extra que ha comportat la nevada, Soldeu ha pogut transmetre al món una imatge de paisatge hivernal com feia setmanes que no presentava.

El secretari general de la competició, Marc Mitjana, ha mostrat la seva gran satisfacció i el sentiment de feina ben feta, tot destacant la capacitat de resiliència de l’equip. A més, ha recordat que “fa tres anys que la meteorologia ens ho posa molt difícil i tres anys que ho tirem endavant”, fent referència a les darreres ocasions en què Soldeu ha acollit competicions internacionals d’alt nivell”.





Commemoració dels 60 anys de l’estació

Després de la primera mànega, s’ha fet la celebració del 60è aniversari de Soldeu El Tarter, que ha servit per a homenatjar les persones que han tingut un paper destacat al llarg de la història de l’estació. L’acte també ha comptat amb les autoritats del país i de la parròquia, com el cònsol de Canillo, Jordi Alcobé, que ha destacat que aquesta efemèride és tot un èxit i un reconeixement als pioners i a totes les persones que han treballat per Soldeu. Alcobé ha recordat que “avui hi ha dos testimonis d’aquests orígens: la pista Avet, que encara sobreviu i que per molts anys sigui així, i la il·lusió que continua tenint l’equip que està al capdavant de l’estació, que és impressionantment sòlid i competitiu”.

D’altra banda, abans de començar la cursa, també s’ha fet un homenatge a un dels voluntaris més històrics, Jordi Argemí, que va morir l’estiu passat als 91 anys. En presència de la seva família, s’ha projectat un vídeo de record i s’ha posat el seu nom a la zona d’animació del peu de l’Avet.





Segona jornada de competició

Un cop finalitzada la prova del gegant, l’organització ja ha començat els preparatius de l’SL (eslàlom) que es disputarà aquest diumenge a la mateixa pista Avet a les 10.30 hores (primera mànega) i a les 13.30 hores (segona mànega). Amb l’absència de les dues primeres esquiadores de la classificació, Shiffrin i Petra Vlhová, les favorites són l’alemanya Lena Duerr, la suïssa Michelle Gisin i la sueca Sara Hector.

La prova tindrà, a més, representació andorrana de la mà de Carla Mijares, que correrà el seu segon eslàlom de Copa del Món de la seva carrera.