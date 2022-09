Vetllar per la natura des de l’aire

Les noves tecnologies, ben utilitzades, poden servir per a donar un bon servei a la societat en general. Cada cop, els drons, els tenim més familiaritzats i s’ha passat d’aquells primers models de “joguina” a aparells molt sofisticats quant a qualitat d’imatge i precisió de vol. Val a dir que també existeixen drons que s’utilitzen en el medi aquàtic, però, aquests, no són tan coneguts encara.

Els drons, amb les imatges que faciliten des de l’aire, ofereixen moltes possibilitats. Ja s’apliquen en l’agricultura i la ramaderia. També en la vigilància de boscos i muntanyes per a detectar possibles incendis. I, entre moltes altres possibilitats, també són emprats en l’estudi de fenòmens meteorològics.

Al Principat hi ha un altre exemple sobre com es pot aprofitar els avantatges d’aquets aparells tan “discrets”. Recentment, s’ha sabut que el Cos de Banders d’Andorra utilitza el vol dels drons per a fer un seguiment de la fauna salvatge del país, així com de la flora i la natura en general.

Els Banders compten amb dos agents que estan habilitats per a pilotar els ginys i s’estarien plantejant incrementar-ne el nombre un cop efectuada la corresponent formació. És evident que el dron permet arribar a indrets llunyans o de complexa orografia, cosa que comportaria majors dificultats si ho hagués de fer una persona.

Fa pocs dies, el Cos de Banders va proporcionar unes imatges on es veia una població d’isards a les muntanyes de Xixerella. Imatges realment espectaculars i que refermen les grans possibilitats que pot oferir el giny. Un altre dels vídeos que han gravat des d’un dron mostra la bellesa del llac d’Engolasters amb tot tipus de detalls, com ara les persones que hi passegen. Tot plegat dona a pensar que aquestes tecnologies seran cada cop més presents, més utilitzades per a finalitats com la impulsada pels Banders d’Andorra.