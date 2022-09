L’exposició itinerant ‘Catalunya, Terra Cooperativa’ arriba a l’Alt Pirineu i Aran

La llibreria crítica El Refugi de la Seu d’Urgell acollirà del 9 al 18 de setembre l’exposició “Catalunya, terra cooperativa”, que presenta un recorregut per l’ahir, l’avui i el demà de les pràctiques cooperatives, el cooperativisme i l’economia social com a eines útils i vàlides per a la generació d’alternatives a la societat actual.

La mostra també es podrà visitar posteriorment a d’altres comarques pirinenques. Del 20 al 25 de setembre s’instal·larà al Musèu de Çò de Joanchiquet, a Vilamòs, a la Val d’Aran. D’altra banda, del 27 de setembre al 2 d’octubre estarà oberta al públic al Bar del Casal de Tremp, al Pallars Jussà. Posteriorment, del 4 al 9 d’octubre es podrà veure a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, al Pont de Suert. Finalment, del 10 al 16 d’octubre farà parada al Casal Cívic de Sort, al Pallars Sobirà.

L’objectiu de l’exposició i la seva itinerància és compartir experiències de cooperativisme al territori i fer-ne difusió. També es vol oferir un marc conceptual idoni i eines metodològiques per a cristal·litzar formes d’autoorganització en el present i el futur.

La mostra la impulsa i organitza l’Ateneu Cooperatiu Alt Pirineu i Aran, la llibreria crítica El Refugi i Coop d’Era. També hi col·labora, entre d’altres, la Fundació Roca Galès. La promou i la finança el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.