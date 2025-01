Vetllada musical sobre el quadern musical de Maria Rosa d’Areny i Jordana

Casa museu d’Areny-Plandolit (SFGA)

El fons bibliogràfic de la família Areny-Plandolit, adquirit pel Consell General l’any 1972, va ser declarat bé d’interès cultural pel Govern d’Andorra l’any 2011. Aquest fons recull tota la documentació que estava dipositada a la biblioteca ubicada a la Casa d’Areny-Plandolit d’Ordino, actualment museu. Respecte a la documentació musical, el fons conté més d’un centenars de partitures, la gran majoria ja editades al segle XX, que reflecteixen els gustos musicals més característics de l’època: música per a piano (instrument cabdal en la pràctica i transmissió de la música en àmbits reduïts i particulars); arranjaments per a piano i veu de diverses àries d’òperes i sarsueles; tractats de solfeig, i un llarg etc.

Però, a part de tota la música impresa, destaca – per les seves característiques i interès – el quadern musical de Maria Rosa d’Areny i Jordana (1801-1822), mare de Guillem d’Areny Plandolit (1822-1876), figura cabdal del posterior llegat familiar.

El “cuaderno de música para fuerte-piano para la diversión de Doña Maria Rosa de Areny y Jordana”, tal i com consta en el seu encapçalament, és un quadern datat de 1820 que recull un seguit obres – anònimes i d’autor – de finals del segle XVIII i principis del XIX. Aquestes peces, destinades per al pianoforte principalment, però també per a pianoforte i veu, fragments corals, melodies populars i altres peces d’estil religiós, constaten en gran mesura el gust musical de l’època per a aquelles persones que, sense exercir professionalment cap tasca vinculada a la docència o activitat musical, volen rebre un formació musical per a cultivar-la de forma domèstica. El principal copista del quadern és l’organista de la catedral de la Seu, Antoni Coderch i Naudi (1770-1839), que també va exercir de professor de Maria Rosa d’Areny i Jordana.

El quadern conté un total de 104 composicions musicals, agrupades en les següents categories: Música religiosa, àries d’òpera, música de tradició coral i/o lírica espanyola i música de dansa (minuets, valsos, contradanses, etc.).





El concert, dissabte 1 de febrer

Molt probablement, per primera vegada, es mostra part del contingut musical d’aquest quadern musical a través d’un concert, que és el que tindrà lloc el proper dissabte, 1 de febrer, a les 20 hores, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. El concert anirà a càrrec d’un trio instrumental de flauta, violoncel i guitarra. Els membres del trio són: Ester Sánchez (flauta), Mireia Planas (violoncel) i David Sanz (guitarra). Per altra banda, el concert presentarà lectures dramatitzades a càrrec de l’actriu Judit Betbesé, que encarnant la figura de Maria Rosa d’Areny i Jordana, contextualitzarà alguns aspectes biogràfics i de l’època de la propietària del quadern musical. El concert s’inclou dintre de les activitats “Canya als museus”, https://museus.ad/activitats.

El concert presentarà un total de 17 peces musicals, on totes formen part del quadern musical, i són d’autor/a anònim. Els arranjaments i adaptacions d’aquestes peces musicals han estat dutes a terme pel guitarrista David Sanz. Tot i que el quadern conté un gran número de composicions musicals d’autors consagrats, la present proposta se centrarà principalment en aquelles obres d’autors anònims, ja siguin tant de caràcter popular com de caire més acadèmic.

Aquest concert compta amb el patrocini del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, i amb la col·laboració de l’Àrea de Museus i Monuments, així com de la JOCAND (Jove Companyia Nacional d’Andorra) i l’ENA (Escena Nacional d’Andorra).





Ester Sánchez, flauta

Mireia Planas, violoncel

David Sanz, guitarra

Judit Betbesé, actriu

Idea original, arranjaments musicals i direcció musical: David Sanz

Dramatúrgia: Joan Hernández i David Sanz

Direcció escènica: Joan Hernández