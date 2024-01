Vela pregunta per les cesàries realitzades entre 2019 i 2022

Susanna Vela, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui un 11 preguntes escrites sobre les cesàries que es practiquen a Andorra. En concret, la consellera general exposa que el 2019 quatre de cada deu naixements van ser amb aquesta pràctica i que el 2021, dels 441 parts que hi va haver, un 36,30% van ser per cesària, un percentatge molt elevat respecte el fixat com a “ideal” per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que oscil·la entre el 10% i el 15%.

Per aquest motiu, Vela ha demanat al Govern pel nombre de parts i quins van ser per cesària (programada o per urgència) entre 2019 i 2022; els motius de la taxa elevada i quina valoració fa el Ministeri de Salut i el SAAS al respecte. La consellera general també pregunta si s’han impulsat accions per a reduir aquesta pràctica; els percentatges per facultatiu respecte del total de cesàries fetes; i si hi ha control i seguiment dels professionals i de la quantitat de cesàries que realitzen a l’any. Així mateix, demana pel paper de les llevadores en l’assistència de parts, quantes els practiquen i en quants parts.

Sobre l’elevada taxa registrada, Vela sol·licita per què les accions no tenen els efectes desitjats vistos els resultats; si hi ha prevista una anàlisi de la situació i un pla per a rebaixar les dades, i en quin estat es troba la col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona “perquè els obstetres del Clínic que fan guàrdies a Andorra consolidin la seva presència al nostre hospital i perquè els professionals del SAAS en ginecologia -i llevadores- puguin fer formacions al centre de la Ciutat Comtal”.