Valls de Valira licita la gestió del bar-restaurant de l’Hostal Vell d’Anserall

L’Ajuntament de les Valls de Valira ha obert el concurs públic per a adjudicar la concessió administrativa destinada a l’explotació del bar-restaurant situat a l’edifici municipal conegut com a Hostal Vell, al carrer Major, número 10, al poble d’Anserall. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol recuperar i dinamitzar aquest equipament municipal “per a afavorir l’activitat econòmica local i crear un espai de trobada per a residents i visitants”, al mateix temps que es busca “reforçar l’oferta de serveis del territori i contribuir a la dinamització social i turística del municipi”.
La concessió tindrà una durada inicial de sis anys, de 2026 a 2032, i podrà prorrogar-se -si així es considera convenient- fins a tres períodes addicionals de dos anys cadascun, fins a un màxim de sis anys més. Per al desenvolupament del servei, el local es lliura amb la planta baixa, que inclou cuina, sala menjador i banys, i una planta semisoterrània destinada a magatzem, així com amb el mobiliari i els equips bàsics existents.
Entre altres elements, l’espai disposa d’equipament de cuina i restauració, com una cuina industrial amb forn i bany maria, una campana d’extracció de fums, rentaplats industrial, frigorífics i congeladors, taules de treball d’acer inoxidable i diferents mòduls per a la preparació i neteja d’aliments. L’espai de menjador està equipat amb taules i cadires per al servei de restauració, mentre que la zona de bar disposa de pica i refrigerador de begudes. A més, l’edifici també compta amb les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat necessàries, i dels equipaments de cuina i serveis que han tornat a ser titularitat de l’Ajuntament després de l’extinció de l’anterior concessió administrativa, garantint que el local estigui completament operatiu.
Per a poder iniciar l’activitat, les persones o empreses interessades hauran de presentar un projecte de gestió i adequació del local, que inclogui la proposta de distribució dels espais, la decoració i la maquinària o utillatge addicional que es vulgui instal·lar, així com el calendari d’execució de les actuacions necessàries. Les obres de condicionament, la incorporació de nou mobiliari i la resta d’actuacions aniran a càrrec de l’adjudicatari, amb la corresponent obtenció de les llicències municipals urbanístiques i ambientals.
Cànon inicial
El cànon inicial s’estableix en un mínim de 7.189,77 euros el primer any, actualitzable anualment en un 4% sobre el preu d’adjudicació. La concessió s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumirà íntegrament la gestió i les responsabilitats derivades de l’activitat, sense participació econòmica ni garanties de rendiment per part de l’Ajuntament.
Així doncs, podran participar persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obrar que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica, segons la normativa de contractació pública. En aquest sentit, les propostes s’hauran de presentar exclusivament per via electrònica mitjançant l’eina de Sobre Digital integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, d’acord amb les condicions establertes a les bases del concurs i dins del termini establert, que finalitza el 5 d’abril de 2026 a les 23.59 hores.
Mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament de les Valls de Valira reafirma el seu compromís “amb la promoció del teixit econòmic local i la revitalització dels espais municipals, fomentant projectes que contribueixin al desenvolupament i l’activitat del territori”.
Sobre l’Ajuntament de Les Valls de Valira
Les Valls de Valira és dels municipis més extensos de Catalunya amb 171 km2. Està situat al centre dels Pirineus, limitant amb l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i Andorra. El municipi està format per un total de 13 pobles -Anserall, Arcavell, Arduix, Argolell, Ars, Asnurri, Bescaran, Calvinyà, Civís, la Farga de Moles, Farrera dels Llops, Os de Civís i Sant Joan Fumat-, i 4 barris compartits amb la Seu d’Urgell (el Poble Sec, el Barri Sant Antoni, el Barri Sant Pere i el Paratge de Sant Pere). També hi ha quatre pobles deshabitats: Estalareny, Llirt, Ministrells i Morters.
Es tracta d’un territori envoltat de natura, una gran diversitat de flora i fauna, i amb nombroses manifestacions culturals de diferents èpoques de la història. El municipi té més de 700 habitants.