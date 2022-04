Vallnord registra un augment dels ingressos del 2% respecte a la temporada 18-19

Vallnord – Pal Arinsal fa un balanç molt positiu de la temporada d’hivern actual. L’estació deixa enrere una temporada assolint els seus objectius marcats i confirma la tendència de recuperació. La xifra de dies d’esquí ha arribat a 491.491, un 1% més. EMAP augmenta els seus ingressos d’hivern en un 2% respecte a la temporada 18-19, gràcies també a un augment de la despesa mitjana del client del 2%. Pel que fa a l’ocupació, també s’ha notat un increment de l’1%, sent un dels millors resultats de les darreres 4 temporades.

Pel que fa a la venda online, l’increment ha estat molt satisfactori. Ha aconseguit augmentar en un 102% els ingressos a través d’aquest canal. S’ha notat un gran increment en la reserva de paquets, una tendència cada cop més a l’alça. Però també en lloguers i activitats. El client directe ha permès compensar la disminució de la touroperació que s’ha vist afectada amb una caiguda del 20%.

Destacar a la vegada que Vallnord – Pal Arinsal ha congelat les tarifes dels forfets de dia durant les últimes 3 temporades i ha realitzat una estratègia de control de despeses durant els dos últims anys.

La temporada ha tingut un total de 136 dies i unes condicions meteorològiques òptimes durant quasi tota la temporada. Les fortes nevades a inicis de temporada van permetre arribar fins als 150 cm de neu a cota alta. La mitjana d’obertura de les pistes i instal·lacions ha estat del 96% on en concret, el sector d’Arinsal va estar tancat 5 dies per causes de vent i meteorologia.

Pel que fa a la producció de neu de cultiu, aquesta temporada s’ha requerit un 21% menys de producció i un -27% d’hores, gràcies a les nevades. En total, s’arriba al 299.151 m3 de neu i 1.494 hores de producció.