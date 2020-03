La quarta edició de la cursa d’esquí de muntanya Pal Skimo Femení, que aquest diumenge s’ha desenvolupat en l’estació de Vallnord – Pal Arinsal pel Dia Internacional de la Dona celebrat el divendres, s’ha executat amb dues modalitats: l’Esquí de Muntanya que iniciava al Pla de la Caubella i finalitzava al Pic del Cubil. La prova de raquetes, començava també al Pla de la Caubella fins al Pla de la Cot i després les corredores havien de tornar al Pla de la Caubella. En total, l’esdeveniment ha rebut un total de 311 inscripcions, de les quals 168 són de Skimo i 127 de raquetes. La resta d’inscripcions han estat de fila 0 i aportacions socials. Aquest any s’han inscrit 100 persones més en comparació amb la passada edició. Tot i ser una cursa en honor al Dia Internacional de la Dona, també s’ha destacat la participació masculina que malgrat no dur dorsal ni puntuar, també han volgut donar el seu suport.

En esquí de muntanya, en categoria individual, Imma Parrilla Riba ha estat la corredora més ràpida dels 4 quilòmetres de cursa i 432 metres de desnivell positiu i ho ha fet amb un temps de 37:33.412. La segona guanyadora de la jornada ha estat Sandra Almeida, millorant el seu temps de l’any passat amb un total de 38:10.26. Finalment, Loli Mellado ha estat la tercera classificada amb un temps de 38:16.71. Pel que fa la categoria per equips, els equips guanyadors han estat TIFF, en primera posició, Platinium Sport, en segona posició i finalment Double Trouble en tercera classificació.

Pel que fa a la categoria de raquetes, Sara Raya ha guanyat la cursa de 3,4 quilòmetres i 179 metres de desnivell positiu amb un temps de 24:33.65 L’ha seguit Elisabeth Lerner, millorant la seva posició de l’any passat i el seu temps de 26:35.06. Finalment, Marina Vishnyakova s’ha classificat en tercera posició amb un temps final de 30:08.28.

La jornada del Dia de la Dona ha finalitzat amb una sessió d’estiraments a la zona de la Caubella i continuat la jornada festiva amb un dinar i una festa après-ski a la terrassa del Xiringuito. La gran satisfacció de la jornada ha estat, això no obstant, l’èxit participatiu, ja que ha augmentat prop de 100 participants i per tant, ha permès recaptar més recursos per a Autea.

Aquesta cursa és possible gràcies a l’organització conjunta amb Gala Perfumeries, PIDASA i Vallnord – Pal Arinsal però també gràcies al suport d’empreses que col·laboren i participen per dur-la a terme.