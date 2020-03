Els Campionats del Món júnior de Narvik (Noruega) segueixen el seu ritme de competició i avui ha tornat a tenir en cursa a Cande Moreno. L’andorrana, una vegada disputat el descens el dia anterior amb el seu top10, avui ha estat el torn per al supergegant. Moreno ha acabat 16a.

L’esquiadora andorrana ha tingut una bona posada en cursa, però a la part alta ha comés una errada que li ha fet perdre temps i velocitat. Finalment, el seu crono en meta ha estat de 1.09.94,a 1.84 de la guanyadora, l’austríaca Magdalena Egger, que s’ha imposat amb 1.08.10. Demà es disputa la combinada amb un supergegant i un eslàlom previstos.

Cande Moreno, esquiadora: “A la part alta anava bé, però he fet una errada molt gran i he perdut un segon en quatre portes… Una llàstima perquè a la part alta em notava bé i anava ràpid, però he perdut aquest temps i en el mur de baix ja no portava velocitat i ja no ha sigut suficient”.

El que queda dels Mundials:

9 de març: Combinada femenina (SG i SL).

12 de març: Gegant masculí.

13 de març: Eslàlom masculí.

Rius, 14è al segon eslàlom FIS de Leogang

L’estació de Leogang, a Àustria, ha acollit avui el segon eslàlom FIS amb Àlex Rius i Xavi Salvadores. Rius ha estat 14è, mentre que Salvadores no ha pogut completar la segona mànega.

Rius ha marcat el 14è temps final amb 1.38.52, a 2.31 del guanyador, l’austríac Dominik Raschner, que s’ha imposat amb 1.36.21. Per la seva part, Salvadores no ha arribat al final en la segona mànega.

Xènia Rodríguez, 3a al Pas de la Casa

Avui al Pas de la Casa s’ha disputat el Trofeu Viladomat amb curses d’eslàlom femení i masculí. Xènia Rodríguez ha estat tercera, la mateixa posició que ha ocupat el també andorrà Robert Solsona en homes.

En dones, Rodríguez ha marcat el tercer temps amb +1.43 (1.44.53) respecte a la vencedora, l’espanyola Celia Abad (1.43.10). Per la seva part, Clàudia Mijares ha estat quarta amb +1.82, mentre que Iria Medina ha acabat 5ª amb +3.10. No han completat la cursa les andorranes Carla Mijares, Jessica Núñez i Holly Moore.

En homes, Solsona ha estat tercer amb +1.38 respecte al vencedor, el francès Lucas Dessandier (1.40.84), mentre que Pol Robert ha estat 5è amb +1.58. Dins del top10 ha entrat Albert Torres, amb +3.11, mentre que Joel Fonseca ha estat 21è a 6.21, Tomàs Mijares 36è a 13.42 i Storm Alexander Manterola 53è a 28.38. No han completat la cursa Aritz Alvarez i Carles Soler.