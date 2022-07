Valentina Höll i Loris Vergier, guanyadors de la prova de descens en la 2a jornada de Copa del Món de BTT

Aquest dissabte ha estat una jornada èpica. La segona jornada de Copa del Món de BTT a Vallnord – Pal Arinsal ha estat molt disputada. El francès Loris Vergier i l’austríaca Valentina Höll, han estat els vencedors de la prova. Fontanals ha notat una gran presència d’espectadors, acompanyada de molta animació i activitats per a tots.

Espectadors i una gran presència de visitants, han viscut les finals de la disciplina de descens, on els riders lluitaven per a aconseguir el primer lloc en aquest nou circuit de la Copa del Món de BTT.

En categoria masculina d’elit, el francès Loris Vergier que ha fet un temps de 2:44.50, ha estat el guanyador després de lluitar i completar la baixada de 1,8 km, amb molt poca diferència del seu compatriota Loïc Bruni (2:45.91), que tornava a les curses la setmana passada a Lenzerheide després de quasi dos mesos de recuperació per una lesió i on destaca que “la tornada ja és oficial”.

El rider, resident de la Massana, ha entregat el seu guardó al Comú de la Massana com a mostra d’agraïment a l’acollida que ha tingut al país. En tercera posició, Finn Iles s’ha classificat amb un temps de 2:46.19 i una gran cursa, ja que en una part del tram, se li ha sortit el peu del pedal, però ha pogut recuperar posicions al final. Vergier, ja havia guanyat una copa del món a Andorra l’any 2017.

Tal com explica després de l’entrega de premis, “tonar a Vallnord – Pal Arinsal i a la nostra pista és realment una bogeria. Hi havia un gran ambient i la pista és molt ràpida. Física, però el cap de setmana ha estat top”.

En categoria femenina la guanyadora, Valentina Höll, s’ha diferenciat de quasi 4 segons de les altres corredores. L’austríaca, s’ha emportat la victòria amb un temps de 3:09.80. La segona classificada ha estat l’alemanya Nina Hoffmann amb un temps final de 3:13.34 i l’ha seguit amb molt poca diferència la líder de la classificació general, Camille Balanche (3:13.48).

Höll, ha destacat que ha tingut un inici de temporada difícil amb algunes topades. “No sé ben bé què és el que va anar malament però he vingut a Andorra sense pressió, fins i tot, sense grans expectatives i la veritat és que la victòria és un alleujament. M’agrada la pista, és molt ràpida i com més ràpid baixes més respecte fa”.

Pel que fa al Team of the Day, el guanyador ha estat el mateix que la temporada 2019, Santa Cruz Syndicate. Tot i així, Commençal Muc-Off by Riding Addiction continua sent el líder de la classificació general. Pel que fa a la categoria júnior, la britànica Phoebe Gale ha estat la líder de la cursa en categoria femenina amb un temps de 3:16.85 i en categoria masculina, Jackson Goldstane, aconseguint un temps de 2:43.42 i una diferència de més de dos segons respecte al segon classificat.

La segona jornada ha estat acompanyada de molts espectadors i molt ambient. Les animacions com les batucades, teenagers, balls, entre altres activitats han permès aconseguir una gran jornada de BTT.

DEMÀ, LES FINALS DE CROSS – COUNTRY ACOMIADARAN LA 7ª UCI MTB WORLD CUP A VALLNORD – PAL ARINSAL

El diumenge, 17 de juliol, Vallnord – Pal Arinsal seguirà amb l’últim dia de la Copa del Món amb les finals de la modalitat olímpica de Cross-Country (XCO). Alessandra Keller i Mathias Flückiger encapçalen les llistes de sortida de les categories femenina i masculina, respectivament, després que sortissin vencedors de la XCC short track celebrada el divendres, 15 de juliol. Nino Schurter, Vlad Dascalú i Mathias Flückiger lideren la classificatòria en categoria masculina i en femenina, Rebecca McConnell, Loana Lecomte y Anna Terpstra.

