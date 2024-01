Urgències atén prop de 3.000 persones durant les festes

Una ambulància a la porta d’urgències de l’hospital. Foto: Arxiu

2.819 persones són les que han passat pel servei d’Urgències, al Principat, entre el 22 de desembre i el 4 de gener. És a dir, gent que ha estat atesa durant les festes nadalenques. Són dades facilitades aquest dilluns pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). D’aquestes, 176 pacients van ser derivats a permanències o al metge referent.

S’han registrat 543 visites pediàtriques: 277 per febre, 100 per símptomes rino-laringològics o auditius i 100 vistes més a causa de símptomes digestius.

Pel que fa a les visites d’adults, se n’han comptabilitzat 2.100: 74 per accidents d’esquí, 409 per inflamació i/o febre, 400 per lesions o traumatismes, 265 per problemes digestius, 138 per patir dolors, 115 per infecció rino-laringològica, 104 per malestar general, 82 per dispnea i 66 per dolor toràcic.

Segons assenyala el SAAS, cal tenir en compte que els motius traumàtics de visita (accidents esquí/lesions i traumatismes) són visites de pacients adults i pediàtrics, però visitats pels equips assistencials d’adults.

El mateix servei indica que la mitjana diària d’atencions a Urgències ha estat de 180 amb pics de 229 visites. Respecte a l’activitat prehospitalària medicalitzada, s’han registrat 67 sortides del SUM i 11 sortides amb l’helicòpter SUM.