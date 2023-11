UP + DA + Independents projecta una inversió de 20 milions per a Encamp i el Pas

Els caps de llista, Laura Mas i Xavier Fernàndez (Demòcrates)

Laura Mas i Xavier Fernàndez, número 1 i 2 respectivament de la candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp, han presentat aquest dimecres al matí els eixos estratègics del programa amb el qual concorren a les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre. Un programa que projecta “més de 20 milions d’euros en inversions per a Encamp i el Pas de la Casa” i “80 propostes que són fruit del treball fet els darrers quatre anys al capdavant del Comú, però que incorporen també les aportacions dels nous candidats i de l’escolta que hem tingut amb la ciutadania”, ha manifestat Mas. La candidata i actual cònsol ha definit el programa com “transformador”, dividit en tres grans eixos pel que fa a aquestes inversions: l’embelliment i la millora de l’espai urbà; continuar consolidant la parròquia com a destinació de turisme familiar i esportiu; i millorar les instal·lacions o construir-ne de noves, pel benestar dels ciutadans.

En aquest darrer punt, Mas ha refermat que es farà especial atenció al col·lectiu dels joves i al de la gent gran, amb projectes com el trasllat de les dependències actuals del Llaç i de l’Àrea de Jovent al nou parc de l’Ossa, i un nou Casal i Centre de dia per a la gent gran. Ha defensat que cal seguir cuidant les padrines i padrins amb “activitats noves i un programa de lleure molt important”.

Mas també ha volgut ressaltar l’especial dedicació que es donarà al poble del Pas de la Casa. Aquest mandat s’han invertit 11 milions en quatre anys i s’ha tancat una concessió pel domini esquiable “que prioritza molt el Pas”, ha recordat, però, a més, bona part dels 20 milions d’euros que la candidatura vol invertir els propers quatre anys es destinaran a seguir embellint i transformant el Pas.

Pel que fa a la resta de persones que els acompanyen a la candidatura d’UP + DA + Independents, ha destacat la seva “vitalitat i ganes”. “Venen de sectors diferents”, ha afegit, “però tots tenen un alt grau de coneixement de les necessitats de la parròquia, per a continuar amb la seva transformació”.

Per la seva part, Fernàndez ha garantit que és una “candidatura amb moltes ganes de començar ja a treballar”. En aquest sentit, ha avançat que durant la campanya electoral, cada dia de les 17 a les 21 hores, la ciutadania tindrà “un candidat a disposició seva” al local d’UP. “Tothom que s’hi vulgui apropar podrà exposar les seves propostes, dubtes i neguits, i els escoltarem i ajudarem”.

Finalment, i pel que fa al lema de campanya, ‘Fem parròquia’ -conjunt per a totes les candidatures amb presència de DA-, Fernàndez ha refermat que “ens identifica molt bé”, perquè a Encamp “fer parròquia és estar al carrer, gaudir de les activitats proposades els 365 dies de l’any i del nostre patrimoni natural”.