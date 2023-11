Escaldes: CONSENS centra bona part del programa en habitatge i urbanisme

La llista de CONSENS per Escaldes-Engordany (CONSENS)

La candidatura de CONSENS per Escaldes-Engordany s’ha presentat aquest matí de dijous com una llista que aglutina diferents sensibilitats i idees amb la voluntat de fer d’Escaldes-Engordany una parròquia pensada per la gent que hi viu i hi treballa. Una candidatura que, com bé ha definit la número 1 de la llista, Rosa Gili, està formada per gent que “representa a tots els col·lectius de ciutadans que viuen a Escaldes-Engordany” i que “barreja l’experiència amb la il·lusió i ganes de treballar dels qui volen sumar per la parròquia”.

La candidatura de CONSENS per Escaldes-Engordany, liderada per Rosa Gili i Joaquim Dolsa que opten a la reelecció, presenta un projecte continuista centrat en les persones. I és que com ha ressaltat Gili “per nosaltres el centre de tota acció són les persones”. D’aquí que la majoria de les propostes de la candidatura, que es divideixen en diferents blocs, recullin i representin les inquietuds dels ciutadans d’Escaldes-Engordany.

En aquest sentit, els integrants de Consens tenen clar que actualment una de les problemàtiques que més preocupa a la ciutadania és l’habitatge i el creixement urbanístic. I és per aquest motiu que aquestes qüestions seran dos eixos importants del programa electoral com també ho seran les qüestions socials, donant continuïtat i impuls al departament d’Acció Social creat durant aquest mandat. Així, des de CONSENS per Escaldes- Engordany es té per objectiu “fer del Comú una institució més propera al ciutadà”.

La presentació d’aquest matí ha servit també per a posar cara a tots els integrants de la llista de CONSENS per Escaldes-Engordany.