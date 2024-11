Uns mil temporers serien ara mateix a Andorra sense feina ni allotjament

Forans arribant a Andorra amb la voluntat de treballar (AndorraDifusió / arxiu)

Argentinos en Andorra ha alertat que hi ha pràcticament un miler de temporers que han arribat ja a Andorra, però que encara no tenen feina o allotjament. Una situació desesperada que, segons l’associació, pot portar a casos de lloguers abusius o treballs en negre. En les darreres setmanes han arribat més de 2.200 temporers al país. Entre un 60 i un 65% ja han trobat pis i feina i, de fet, fins i tot, alguns ja estan fent tasques de manteniment a hotels i estacions.

Això sí, el 40% restant segueix buscant. Sobretot, allotjament, per la manca d’habitatge a preu assequible. Per això, Argentinos en Andorra ha difós aquest avís a través de les seves xarxes socials, en què recomanen contactar amb ells per a denunciar males praxis.

Parlen d’abusos, tant davant possibles treballs en negre i sense assegurança que, avisen, no només generarien problemes a l’empresari, com també de lloguers amb preus desorbitats, que s’acaben acceptant davant la necessitat de trobar un lloc on viure.

Amb tot, és previst que el volum més important de treballadors arribi d’aquí a 15 dies, ja que són majoria els que venen amb tot resolt i, ara, tan sols els quedarà fer els papers al servei d’Immigració.