Unió de Pagesos xifra entre un 30% i 40% l’afectació de la pedregada d’aquest dimecres a l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà

Pedregada a la població de Vilaller, aquest dimecres (Imatge: Porté-Estop)

Les tempestes d’aquest dimecres, que han deixat pedra de dimensions importants en comarques pirinenques com el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, han afectat diversos cultius en un percentatge d’entre el 30% i el 40%, segons la primera valoració que n’ha fet Unió de Pagesos tant per a l’Alt Pirineu com per a les comarques de Ponent.

Concretament, el sindicat agrari ha situat entre les zones més afectades el municipi ribagorçà de Vilaller, diversos nuclis de la Conca de Tremp. UP matisa que pel costat positiu en aquestes dues zones un 85% dels cereals i conreus herbacis d’hivern ja havien estat recol·lectats, però hi afegeixen que sobre les superfícies de vinya, ametller, noguer i olivera d’aquests municipis l’afectació ha estat “total”, amb diferents graus de pèrdues.

Ja a la plana de Lleida, poblacions de les Garrigues com Castelldans, Arbeca o l’Espluga Calba i també el límit d’aquesta comarca el Segrià. Els cultius perjudicats són sobretot la fruita dolça, cereals i herbacis, però també vinya, ametller, noguer i olivera.

El sindicat ha reclamat peritatges ràpids a Agroseguro, ja que molts d’aquests cultius es troben en plena recol·lecció de certes varietats. La pedra, que va caure molt barrejada amb aigua, va afectar una àmplia zona productora de fruita dolça de les Garrigues, on una gran part d’aquests cultius ja s’havien vist afectats per les pedregades del 19 d’abril passat.