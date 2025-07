La Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu celebra el 60è aniversari

60è aniversari de la Llar Francesc Xavier

La Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu d’Urgell celebrarà aquest dissabte, dia 26 de juliol, l’acte central del seu 60è aniversari. La trobada, a la qual s’hi ha convidat persones, institucions i entitats que n’han fet possible el funcionament d’aquesta iniciativa social, servirà per a fer un reconeixement a la seva fundadora, Maria Maestre Pal.

L’activitat, organitzada per la Parròquia de Sant Ot, començarà a les 6 de la tarda a la Sala de Sant Domènec, on es projectarà el documental que s’ha preparat per a commemorar aquestes sis dècades d’existència. Més tard, a les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya tindrà lloc la festa de cloenda de l’aniversari.

Des de la llar han celebrat el fet d’haver complert “seixanta anys d’història, dedicació i compromís amb la petita infància i les famílies de la ciutat que més ho necessiten”, i han convidat tothom a participar d'”una jornada per a mirar enrere amb gratitud i avançar amb il·lusió”.