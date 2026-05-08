UNICEF Andorra celebrarà el mercat solidari “Els Encants”, per primera vegada, al seu espai solidari

Els Encants d’UNICEF tornen amb més força que mai i, enguany, amb una gran novetat. En la seva 17a edició, el Mercat Solidari se celebrarà per primera vegada al propi espai solidari d’UNICEF Andorra, a l’avinguda Meritxell, número 26, convertint-lo en un punt de trobada per a la solidaritat, la sostenibilitat i la comunitat. La cita serà del 9 al 11 de juny, de 10.30 a 20 hores, i l’organisme convida a tothom a descobrir una proposta única que combina moda, consum responsable i impacte social.
Durant tres dies, Els Encants oferiran una àmplia i acurada selecció de roba de dona, home i infants, així com complements, accessoris, articles de decoració i joguines, en un espai ple de descobertes. Una proposta que combina marques conegudes, peces de qualitat i autèntiques joies amagades, amb oportunitats úniques a preus accessibles.
Des de peces bàsiques per al dia a dia fins a articles més especials, Els Encants conviden a gaudir de l’experiència de trobar aquell detall inesperat, tot donant una segona vida als objectes i contribuint a una causa solidària.
Més enllà de la compra, Els Encants són una experiència: un espai on la solidaritat es viu de prop i on cada elecció té un impacte real. Cada compra contribueix directament a millorar la vida dels infants més vulnerables arreu del món, donant suport als programes d’UNICEF en educació, salut, nutrició i protecció infantil .
Aquesta nova edició reforça també el compromís amb un estil de vida més sostenible, demostrant que consumir de manera conscient pot ser també una manera de cuidar el planeta i les persones.
Els Encants són possibles gràcies a la implicació de totes les persones que fan donacions, que participen i que any rere any contribueixen a fer créixer aquesta iniciativa solidària.
“Als Encants, cada peça té una història… i cada compra crea un futur millor”, assenyalen des de l’ONG.