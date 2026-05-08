El Consell Esportiu organitza el 1r Campionat d’Escacs de l’Alt Urgell

El Consell Esportiu de l’Alt Urgell organitzarà, el diumenge 17 de maig, el 1r Campionat d’Escacs de l’Alt Urgell, que tindrà lloc al Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell. La iniciativa neix amb la voluntat de promoure els escacs al territori i fomentar la participació tant d’infants com d’adults. El campionat s’adreça, en les categories escolars, a alumnes d’educació primària i educació secundària. A més, també s’hi ha previst una categoria sènior destinada a persones adultes, obrint la jornada a tots els nivells i edats.
Cal destacar que els dos primers classificats en benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, obtindran el dret de representar l’Alt Urgell a les Finals Nacionals dels Jocs Esportius de Catalunya d’Escacs.
Les persones interessades a prendre part en el torneig poden inscriure’s de forma gratuïta a través del formulari en línia habilitat per a l’ocasió.