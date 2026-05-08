La 3a edició del Tabaca Film Fest, a Gerri de la Sal, tindrà deu dies d’activitats

El Tabaca Film Fest – Lo Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus celebrarà la tercera edició, a Gerri de la Sal, del 18 al 27 de setembre de 2026. La cita, consolidada com un esdeveniment cultural singular i de renom arrelat al Pallars, continua creixent en durada i reconeixements, mantenint com a tret distintiu una programació molt cuidada i de qualitat basada en l’exploració de la mitologia en l’audiovisual contemporani i la connexió amb el territori.
El festival creix per reforçar el vincle amb l’entorn
La tercera edició del Tabaca Film Fest proposa deu dies d’activitats, del 18 al 27 de setembre, i també portarà al Pallars una nova exposició fotogràfica que s’anunciarà el mes de juliol.
El primer cap de setmana concentrarà les propostes en diversos espais singulars del Baix Pallars, amb l’objectiu d’oferir una experiència més íntima i propera per a veïns i residents del territori.
Els dies centrals del festival tornaran a tenir com a epicentre el majestuós edifici del Reial Alfolí de Gerri de la Sal, que es transformarà de nou en una sala de cinema única als Pirineus.
Les sessions de projeccions, eix central de la programació, es combinaran amb un ampli ventall d’activitats paral·leles. Tornarà a haver-hi música, teatre, gastronomia, xerrades, tallers, visites guiades… Com l’any passat, la presentació oficial es farà el mes de juliol, i també hi haurà algunes sorpreses que, de nou, es desvetllaran de mica en mica als canals oficials del festival a mesura que s’acostin les dates.
El concurs de curtmetratges tindrà més premis i reconeixements: el festival amplia el suport als creadors
Enguany es torna a ampliar la dotació econòmica dels premis Tabaca, Biterna i del Públic i es consoliden les noves categories creades l’any passat: el premi Gea, destinat al millor curtmetratge internacional de temàtica mitològica, i el premi Ofita, per a creadors emergents, estudiants i òperes primes.
A més a més, i com a novetat, s’incorporen tres nous guardons: millor guió, millor fotografia i millor interpretació, amb la finalitat de contribuir a fer visible i reconèixer el treball d’altres professionals imprescindibles en tots els processos de creació cinematogràfica.
La convocatòria, oberta fins al 29 de maig, està registrant una participació molt destacada tant per la quantitat com per la qualitat de les obres presentades, fet que consolida el festival com a espai de referència per al cinema mitològic. Una part significativa de les peces exploren el poder simbòlic d’animals i bèsties fantàstiques, en una coincidència sorprenent amb un dels fils conductors que vol explorar la proposta d’enguany, tal com deixa entreveure l’unicorn del cartell que anuncia la nova edició.
“Mite, Càmera i Acció”: primers fruits d’un projecte de llarg recorregut
En l’edició anterior, el Tabaca Film Fest va anunciar l’inici del projecte ‘Mite, Càmera i Acció’: una iniciativa de fons i llarga durada per a recuperar la memòria mitològica del Pallars a través del testimoni directe dels seus habitants.
Els caçamites del Tabaca Film Fest han fet els deures, i enguany el festival estrenarà el primer documental fruit d’aquest projecte, amb els relats únics de set testimonis del Pallars en una producció que contribueix a preservar i difondre el patrimoni immaterial pirinenc a través del llenguatge audiovisual.
Un objectiu que va més enllà del cinema
L’essència que defineix el Tabaca Film Fest és la seva voluntat de recuperar i difondre mites i llegendes d’arreu del món a través del cinema, posant de manifest els vincles entre la mitologia universal i la cultura pirinenca, amb un protagonisme especial per a les produccions que exploren la mitologia del territori pirinenc. Des del Bidasoa fins al Cap de Creus -passant per Navarra, Aragó, França, Catalunya i Andorra-, l’objectiu és preservar aquest patrimoni immaterial i compartir-ne la riquesa cultural i els trets d’identitat local que el cine pot ajudar a preservar i transmetre.
«El Tabaca Film Fest connecta creació contemporània i memòria popular. Estem molt il·lusionades amb aquesta tercera edició, tornem amb moltes històries per a explicar i un programa molt emocionant». Ivana Miño, directora del Tabaca Film Fest
«El fet que el Tabaca Film Fest hagi arrelat a Gerri de la Sal ens omple d’orgull. És un festival que ens representa i que porta el nom del Pallars arreu del món. Aquesta edició serà bestial». Anna Sentinella, alcaldessa del Baix Pallars.
Sobre el Tabaca Film Fest
El Tabaca Film Fest – Lo Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus és un festival internacional de curtmetratges especialitzat en cinema mitològic. El dirigeixen Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, professionals del cinema i la producció audiovisual, unides per la passió per la mitologia, el cinema i el Pallars. La idea, la temàtica i l’estructura són una creació original de l’Associació Gat Negre, constituïda per a desenvolupar, impulsar i organitzar el festival, que s’ha consolidat amb la col·laboració de l’Ajuntament del Baix Pallars i el Museu de la Sal.
El festival proposa una experiència cinematogràfica única en un entorn natural i patrimonial d’excepció, i s’ha consolidat com un espai de referència per a cineastes, acadèmics i amants del cinema de gènere de tot el món.