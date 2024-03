Unes 5.000 persones s’han implicat en accions de voluntariat als espais naturals protegits catalans

Voluntaris ambientals desenvolupant una acció en un riu (Govern.cat)

Unes 5.000 persones voluntàries han participat en alguna de les més de 200 activitats de voluntariat ambiental que s’han realitzat en diversos espais naturals protegits d’arreu de Catalunya. Això comprèn tant activitats puntuals d’un dia de durada com camps de treball o voluntariat de llarga durada.

Quant a la tipologia d’actuacions, destaquen les activitats de conservació i restauració (un 55% del total), com, per exemple, l’extracció de plantes exòtiques invasores; les recollides de residus (un 18%); activitats de ciència ciutadana (un 15%), com ara el cens simultani de duc; activitats de patrimoni cultural (un 8%), com ara la reconstrucció d’espones, un element típic de l’agricultura del paisatge de secà, o la recuperació de camins antics, o activitats d’educació ambiental (4%).

Totes aquestes dades s’extreuen de la Memòria d’activitats 2023 en el marc de les Taules de Voluntariat Ambiental dels Espais Naturals Protegits.

Espais naturals Nombre d’accions Nombre de persones voluntàries EMPORDÀ Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de l’Albera 5 91 Parc Natural de Cap de Creus 52 1.156 Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 10 293 Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 6 140 TERRES DE L’EBRE Parc Natural del Delta de l’Ebre 18 501 Parc Natural dels Ports 4 29 Altres espais 27 602 PIRINEU OCCIDENTAL Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1 270 Parc Natural de l’Alt Pirineu 34 1.254 Parc Natural del Cadí-Moixeró 11 225 PIRINEU ORIENTAL Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 3 65 CEIN Ripollès 1 49 Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 2 29 Consorci de l’Alta Garrotxa 1 26

Consolidació de les Taules de Voluntariat

Actualment, hi ha actives quatre taules de voluntariat a Catalunya: a l’Empordà, a les Terres de l’Ebre, al Pirineu Oriental i al Pirineu Occidental, que agrupen un total de 13 espais naturals protegits. Es tracta del Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de l’Albera, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Parc Natural dels Ports, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Consorci de l’Alta Garrotxa, el Consorci d’Espais Naturals d’Interès del Ripollès i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Participen en aquestes taules del voluntariat, que constitueixen un espai de coordinació entre les entitats del territori i els òrgans gestors dels espais naturals protegits, un total de 79 entitats. S’encarreguen de planificar les accions del voluntariat i fer-ne el seguiment, entre altres tasques.