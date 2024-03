L’Ajuntament de la Seu activa un nou canal de comunicació municipal amb la ciutadania

Cartell informant del nou canal de comunicació municipal (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre a partir d’aquest dimecres un canal de WhatsApp amb la doble finalitat: per una banda, poder comunicar les incidències que hi hagi a la ciutat, i per una altra, facilitar a la ciutadania l’accés a continguts pràctics sobre els serveis i tràmits municipals, agenda d’activitats, preguntes a l’equip de Govern, així com també poder comunicar una incidència al propi Ajuntament.

Així ho han explicat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el regidor de Participació i Comunicació, Jordi Mas, en la presentació d’aquesta nova eina de comunicació a través del mòbil. “Amb aquest canal de WhatsApp volem facilitar que sigui més directa la comunicació entre el propi Ajuntament i els veïns i veïnes de la Seu i entre aquests amb l’Ajuntament”. Mas destaca que “a través de l’opció que fa referència a les incidències volem aconseguir que hi hagi una corresponsabilitat entre la ciutadania i el propi Ajuntament”. Ambdós polítics han animat a tothom a fer-se seva aquesta nova eina i a utilitzar-la.

Per a poder gaudir d’aquest nou servei municipal d’atenció ciutadana només cal donar-se d’alta a través del número de mòbil 644 75 06 79. Per a començar cal escriure ‘hola’, i aquest número de WhatsApp presentarà l’assistent virtual que dona l’opció per a poder rebre les incidències per part de l’Ajuntament.

Tot seguit, es passa a poder utilitzar les diferents opcions que aquest servei ofereix. En primer lloc l’assistent demana a l’usuari del servei el barri on resideix per a passar, seguidament, al menú principal on es presenten vuit opcions enumerades de l’1 a 8, que són les següents:

Informació municipal Agenda d’activitats Tràmits i serveis Pregunta a l’equip de govern Comunicar una incidència Baixa del servei d’alertes Les meves preferències Finalitzar

A través d’aquest servei es pot comunicar les 24 hores qualsevol incidència. Més endavant, aquesta aplicació anirà ampliant els seus serveis. Cal destacar també que l’usuari es pot donar de baixa d’aquest servei en qualsevol moment. Sempre queden garantides les seves dades per la llei de protecció de dades.