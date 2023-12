Una victòria i una segona plaça per a Carla Mijares que consolida 23.00 punts FIS en eslàlom

Carla Mijares dalt de tot del podi a Val Cermis, Itàlia (FAE)

Aquest dijous s’han disputat dos eslàloms a Val Cermis (Itàlia), amb Carla Mijares segona a la primera cursa i guanyadora a la segona. A més, ha consolidat una bona baixada per quedar-se amb 23 punts FIS, millorant els 28.53 que tenia. Al primer eslàlom, l’andorrana va aconseguir fer una bona carrera per a ser segona amb +0.51 de la guanyadora, la italiana Celina Haller, que s’ha imposat amb 1.38.67. Mijares assolia el millor crono a la segona mànega. A més, l’andorrana, en aquesta primera cursa, feia 26.77 punts FIS, que amb els 23 que va assolir el dia anterior farien que millorés els 29 actuals.

Però, la segona cursa encara ha estat millor per a ella. Mijares aconseguia el millor temps a la primera mànega amb un 0.67 d’avantatge que la deixava en una molt bona situació per a la segona. Així, finalment, s’ha imposat amb un crono de 1.39.61, amb un avantatge respecte a la segona, la italiana Haller, de 1.40, mentre que la tercera al podi ha estat Laura Steinmar, a 1.86 de l’esquiadora andorrana. A més, Mijares ha marcat 23.00 punts FIS, amb la qual cosa fa mitjana amb els 23.00 de la victòria de dimecres.

D’aquesta manera, Carla Mijares es posarà ara amb 23.00 punts FIS que millora la seva puntuació actual que era de 28.53.

Carla Mijares, esquiadora: “Aquests dies he estat gaudint molt. Sabia que estava fent un bon esquí, però no acabava de confiar, i aquests dies he guanyat molt en confiança i he pogut fer mànegues molt més sòlides i regulars. Això em dona confiança i afronto les primeres Copes d’Europa -Arntal, 15 i 16 de desembre- amb moltes ganes”.

Josh Alayrach, entrenador: “Dia molt positiu un altre cop. Està en un gran estat de forma, se la veu gaudir moltíssim, està còmoda davant de qualsevol adversitat. Avui ha estat una carrera de bastant nivell. A la primera mànega per culpa del dorsal potser no hem pogut estar al davant de tot, però amb tot s’ha posat a sis dècimes, i la segona ha estat molt a prop, guanyant la mànega i confirmat 26.7 punts. A la segona cursa, amb dorsal nou ha fet una molt bona mànega, les altres han patit més i ja s’ha posat amb una gran diferència, i a la segona mànega ha fet un gran esquí i ha rematat la cursa. Estem molt contents i amb moltes ganes de seguir endavant. Això motiva molt, puntuar a una cursa FIS de penalitat mínima està molt bé per a començar la temporada i ara amb ganes de seguir endavant”.