Demòcrates i les aliances segueixen exposant els eixos programàtics

Laura Mas -segona per l’esquerra- fent campanya al Pas de la Casa. Al seu costat, Edith Quirós (Demòcrates)

Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp, Ordino i Canillo són les cinc parròquies que, una jornada més, han centralitzat els actes de campanya de Demòcrates per Andorra i d’aquelles formacions que concorren a les eleccions comunals en coalició amb els “taronges”.

Andorra la Vella: Una plaça del Poble més diàfana, amb més espais de lleure i descans, i zona coberta

Un dels primers projectes que impulsarà la candidatura de Demòcrates + SDP + Independents si segueix encapçalant el Comú els propers quatre anys, serà tirar endavant la remodelació de la plaça del Poble, un “projecte prioritari per a nosaltres”, ha refermat la número 7 de la llista, Gemma Minguillon. La nova plaça comptarà amb espais més diàfans per a afavorir la mobilitat de la gent gran, i perquè les entitats i associacions de la parròquia puguin celebrar-hi els seus esdeveniments o celebracions. Així mateix, s’habilitaran més zones verdes, espais de lleure per als infants i zones de descans. A més, s’ha dissenyat amb dos nivells, cosa que permetrà tenir una zona coberta per a dies de molt de fred a l’hivern, o de molta calor a l’estiu.

Aquest espai cobert també es podrà destinar a la celebració d’actes en cas d’inclemències meteorològiques, però també serà per als infants, famílies i gent gran. D’aquesta manera, la plaça del Poble “sempre tindrà vida, serà un punt de trobada on fer vida social“, ha manifestat Minguillon. La candidata ha explicat que el projecte s’ha dissenyat tenint en compte les aportacions i demandes tant del col·lectiu de la gent gran, com dels infants.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents construirà el pàrquing de l’Obac per a dinamitzar la part alta d’Escaldes

Els aparcaments i la manca d’aquests preocupen, i molt, la candidatura de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents. Preocupen en un dia de pont a Espanya com el d’aquest dijous (amb els pàrquings plens), però també durant tot l’any, pensant en les escaldenques i escaldencs. Per això, tal com ha anunciat el número 3 de la llista, Gabriel Guerrero, “augmentarem les places d’aparcament” d’Escaldes-Engordany. Per a concretar, la candidatura recuperarà el projecte de l’aparcament de l’Obac que l’actual Comú té aturat des de l’inici del mandat, per a habilitar 500 places a la part alta i afegir a la zona un accés directe des de la carretera de l’Obac. Paral·lelament, “reformularem el projecte del nou pàrquing del Falgueró”, amb places de pàrquing subterrànies.

Guerrero ha manifestat que el projecte del Falgueró que vol fer el Comú actual “queda molt desaprofitat” pel que fa al nombre de places, motiu pel qual hi sumaran una o dues plantes subterrànies, a més “d’un accés directe des de l’aparcament a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell“. Amb relació al pàrquing de l’Obac, “és un projecte estratègic molt important per a la parròquia” perquè, a més d’augmentar en mig miler de places la part alta, hi suma un nou accés. Tot plegat, permetrà “dinamitzar la part alta” d’Escaldes-Engordany.





Creació d’un punt unificat d’atenció ciutadana i conselleria específica per al Pas de la Casa

La candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp ha presentat aquest dijous dues noves propostes adreçades al Pas de la Casa. Concretament, un punt d’atenció ciutadana centralitzat, “perquè tots els serveis del Comú, però també de Govern, Correus, La Poste, Sercensa, Andorra Telecom, etc., estiguin situats en un únic espai cèntric i adaptat per a facilitar l’atenció ciutadana“, ha explicat la candidata Edith Quirós. La número 7 de la llista encampadana ha afegit que es tracta “d’un pas més per a apropar l’administració i facilitar els tràmits en un punt cèntric per a evitar desplaçaments“.

Per a reforçar aquesta proximitat i contacte directe amb la població del Pas, aquest mandat s’han fet passos importants com la creació del Consell econòmic i social i la consolidació de la Taula de l’oci nocturn, per a citar dos exemples. Aquests dos agents es mantindran si UP + DA + Independents repeteix al capdavant del Comú i, a més, es crearà una conselleria específica, que assumirà la mateixa Quirós. La candidata s’ha compromès a estar “en contacte permanent amb els cònsols, els consellers, tot l’equip comunal i, evidentment, també amb la ciutadania, així com el sector turístic, comercial i associatiu per a seguir impulsant millores i projectes per al Pas de la Casa”.

La candidata ha recordat, in situ, tota la inversió que l’actual mandat liderat per Laura Mas ha desplegat al Pas de la Casa. En total, 11 milions d’euros en quatre anys, que inclouen la nova escola bressol, la remodelació del carrer Sant Jordi, millores als centres esportius, el canvi de l’empresa de neteja i el pla d’embelliment. Juntament, també, amb la creació del Consell econòmic i social i la Taula transversal per a la millora de l’oci nocturn, com a espais de diàleg on treballar projectes concrets per al Pas i que han tingut un paper actiu des de la seva creació aquest mandat.

Per a acabar, la candidata ha recordat que el dilluns 11 de desembre hi haurà la reunió de poble al Pas de la Casa i ha convidat la ciutadania a participar-hi, per tal de poder compartir les propostes previstes per als propers quatre anys.





ACO + DA + Independents + SDP reforçarà la participació ciutadana i el teixit associatiu a Ordino

“La participació ciutadana i el teixit associatiu són elements fonamentals en el desenvolupament de la vida quotidiana i de la vida com a poble, que cohesionen i ajuden a crear una identitat pròpia”. Amb aquestes paraules, la número 7 de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, Meritxell Rabadà, ha reforçat la importància de potenciar la comunicació amb la ciutadana i les entitats de la parròquia, a través d’un “diàleg continu i obert amb el Comú”.

Per aquest motiu, Rabadà ha manifestat que “reforçarem i farem un pas més respecte als actuals canals de participació ciutadana (ha posat com a exemple el Pressupost Participatiu, impulsat pel Comú aquest mandat) i farem més reunions amb les associacions”. “Cal temps i voluntat política, i en tindrem”, ha garantit.





DA + Independents de Canillo vetllarà per un creixement sostenible i que s’adeqüi a l’entorn

Canillo és la parròquia d’Andorra amb més extensió de territori, tal com ha recordat el candidat a cònsol de la llista de Demòcrates + Independents de Canillo, Jordi Alcobé. Per aquest motiu, és encara més important “protegir, cuidar aquest territori i continuar amb el model de creixement sostenible” impulsat per l’actual mandat de Francesc Camp.

En aquest sentit, Alcobé ha celebrat la limitació de la construcció que el Comú ha aplicat a través de la modificació del POUP i ha defensat la importància d’anar més enllà, per exemple especificant la construcció en el cas de les bordes. “No només establir el nombre màxim d’aquestes”, com s’ha fet a la vall d’Incles, sinó també que siguin homogènies pel que fa a la imatge i tipus de construcció: “la pedra, la coberta, l’ús de la fusta en lloc del formigó”, ha detallat Alcobé. Paral·lelament, ha anunciat ajuts per al foment de les parets de pedra seca, perquè “són un complement real de la construcció agrícola i artesanal del país”.

Alcobé ha recordat que hi ha certes zones naturals de la parròquia, com la vall d’Incles, la del Riu i la de Montaup, on cal “incidir encara més” amb les limitacions, preservant unes construccions “més acotades, restrictives i integrades a l’entorn”.

El candidat a cònsol ha fet aquestes declaracions des d’Incles, en l’acte de campanya d’aquest dijous. Precisament, ha manifestat, “Incles és un exemple de com crear valor en una vall, incidint més en la qualitat que en la quantitat”, també en clau de turisme. L’objectiu “essencial del programa de DA”, ha afegit, és poder “integrar el turisme, la construcció, l’agricultura i les valls perquè tot pugui conviure”.