Una vianant resulta ferida en un atropellament a la Massana

Els baixos d’un cotxe (arxiu)

Aquest matí de dimecres, 29 de gener, ha tingut lloc un incident viari, amb el resultat d’una persona ferida, a l’altura del número 39 de l’avinguda de Sant Antoni, a la Massana. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant d’un atropellament pocs minuts abans de les deu del matí.

Fonts policials assenyalen que un conductor que circulava per la via amb el seu turisme ha estat qui ha atropellat una jove de 23 anys. El vehicle té matrícula del Principat d’Andorra i no ha transcendit com ha vingut donat l’atropellament. Pel que fa a la víctima, és una dona veïna de les valls que ha patit ferides a causa del sinistre.