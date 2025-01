La Seu presenta un nou format de l’agenda cultural amb 60 activitats fins al juny

La regidora, Christina Moreno i l’alcalde, Joan Barrera, en la presentació de l’Agenda Cultural (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura, Joan Barrera, ha presentat aquest migdia de dimecres, juntament amb la regidora de Festes, Christina Moreno, l’Agenda Cultural que abasta de febrer a juny d’aquest any. L’agenda ha renovat enguany la seva imatge en un nou format en paper que recull les 60 propostes programades de manera ordenada a través de sis apartats diferents: programació estable, lletres, arts visuals i patrimoni, audiovisuals, festes i cultura popular i altres programacions culturals.

Al respecte, Joan Barrera ha explicat que aquesta ‘nova’ agenda cultural és la primera acció pel que fa a la comunicació de les activitats culturals, atenent així a les conclusions del Pla Estratègic de Cultura 2025-2030, presentat recentment, que convidava a actualitzar el seu format en paper. “Aquesta nova agenda que es compon de 24 pàgines vol donar més valor a les activitats culturals que es proposen i, alhora, informar millor sobre l’oferta”, ha subratllat l’alcalde de la Seu i regidor de Cultura.

L’Agenda Cultural febrer-juny 2025 inclou un total de 60 propostes culturals (teatre, espectacles familiars i música), així com també activitats programades per la Biblioteca Sant Agustí, l’Espai Ermengol, l’Escola Municipal de Música, la llibreria El Refugi, l’Orquestra de Cambra Cadí o el CineClub la Seu d’Urgell, així com celebracions com el Carnaval, les Caramelles, entre d’altres.

Per la seva part, la regidora de Festes, Christina Moreno, ha afegit que al llarg d’aquests cinc propers mesos també hi haurà més activitat cultural, generada tant per altres departaments municipals, els quals tenen altres calendaris i canals de difusió, com per part d’entitats de la Seu d’Urgell, com l’Escola de Teatre, l’Ateneu, Cinemes Guiu, entre d’altres, que s’aniran donant a conèixer a mida que tinguin enllestides les seves programacions respectives.

Val a dir que aquesta agenda cultural arribarà a les bústies de totes les llars de la Seu, Castellciutat i barris. I com a novetat d’enguany també es podrà trobar en diferents edificis i espais públics dels diferents pobles de la comarca de l’Alt Urgell.

L’agenda en paper també inclou un codi QR que porta fins a l’agenda digital del web municipal (www.laseu.cat) i on es pot consultar totes les propostes.





La programació

Pel que fa a la programació cultural, es poden triar entre 60 propostes i destaquen aquests concerts:

Divendres 21 de febrer: Raquel Lúa que presentarà el seu cinquè disc ‘Peinar raíces’ , a la sala Sant Domènec.





que presentarà el seu cinquè disc , a la sala Sant Domènec. Divendres 28 de març: Pau Figueres amb Latido , a la sala la Immaculada.





amb , a la sala la Immaculada. Divendres 25 d’abril: Alba Careta Group amb Alades a la sala Sant Domènec.





amb a la sala Sant Domènec. Divendres 9 de maig: Koko Jean & The Tonics presentant Love Child, a la discoteca Guiu.





L’Agenda ofereix teatre per al púbic adult amb propostes de sensibilització social i de salut mental com:

Dijous 13 de febrer: El joc de la veritat (comèdia), al Teatre Cinema Guiu.





(comèdia), al Teatre Cinema Guiu. Dijous 10 d’abril: Bipolar , obra teatral de Jordi Troguet , al Teatre Guiu.





, obra teatral de , al Teatre Guiu. Dijous 15 de maig: Pols de dimanant, obra teatral de Pau Coya sobre l’homofòbia, inspirada en un fet real. Al Teatre Guiu.





Una altra proposta de l’agenda cultural són els espectacles familiars:

Dissabte 1 de febrer: Frederick , amb la Cia. Teatre al Detall , a la sala Sant Domènec (en dues sessions).





, amb la , a la sala Sant Domènec (en dues sessions). Dissabte 22 de març: HAI, la pescadora de somnis , amb la Cia. Gira Màgic , al Teatre Guiu.





, amb la , al Teatre Guiu. Dissabte 26 d’abril: Com els pingüins, espectacle d’humor i poesia visual amb la cia. La Bleda, a la sala Sant Domènec.





‘The Crazy Mozarts’, espectacle exclusiu per a escolars

A més a més, enguany s’ha programat un espectacle exclusiu per als alumnes de 1r a 4t curs de primària dels centres educatius de la Seu d’Urgell i Castellciutat, que tindrà lloc el dimecres, 7 de maig, en dues sessions, al Teatre Guiu. L’espectacle, ‘The Crazy Mozarts’, amb Mundo Costrini, s’inspira en el cinema mut i els dibuixos animats.





Venda d’entrades i descomptes

L’Agenda Cultural també informa de la venda d’entrades de les activitats culturals de pagament (en línia, presencial o a taquilla), així com dels diferents descomptes que es poden optar per edat, situació familiar, grups estudiants , Carnet Jove, tarifes familiars, etc.





Informació personalitzada

Totes aquelles persones que vulguin rebre informació personalitzada sobre qualsevol activitat cultural, només cal que enviïn un mail a cultura@aj-laseu.cat posant a l’assumpte del correu ALTA DIFUSIÓ CULTURAL, i se’ls hi faré saber allò que demanen.