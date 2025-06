Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquest passat divendres, al vespre, un home de 53 anys que es trobava en situació irregular al Principat d’Andorra, així com una dona de 40 anys, van ser arrestats per agents del servei de l’ordre a Sant Julià de Lòria, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral.

Segons informen fonts policials, ambdós individus van ser detinguts per haver-se agredit mútuament en el domicili, amb l’agreujant d’haver-ho fet davant la seva filla menor.