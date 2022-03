Comença l’11è Congrés de Turisme de Neu i de Muntanya amb el lema ‘Una nova mirada cap al futur’

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, acompanyat del secretari general de l’Organització Mundial del Tursime, Zugrab Pololikashvili, i del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha inaugurat l’11è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya.

En el seu discurs inaugural, el ministre ha agraït el fet de poder recuperar l’esdeveniment després de dos anys d’aturada per la COVID-19, i especialment el fet de poder-ho fer “en format presencial i davant d’un auditori amb més de 300 persones”. Es tracta de l’edició amb més presència de representants ministerials i cos diplomàtic, amb assistents de l’Aràbia Saudita, Grècia o Kazakhstan, entre altres.

D’altra banda, Torres ha fet referència al lema del congrés, ‘Una nova mirada cap al futur‘, per apuntar que, un cop el sector sembla recuperar-se, “cal tenir present el desenvolupament sostenible i la protecció dels nostres recursos naturals”. També ha remarcat la necessitat de continuar formant al personal per mantenir una oferta de qualitat.

En el mateix sentit, el cònsol major de Canillo ha remarcat que “el binomi entre preservar l’entorn i poder viure d’ell ha de centrar el debat”. Per la seva banda, Pololikashvili s’ha referit a Andorra com un país “amb una oferta extraordinària, que va des de la natura i l’esport fins al turisme de compres”, i ha anunciat juntament amb el ministre que la pròxima edició del Congrés ampliarà els àmbits inclosos i, a banda de la neu i la muntanya, també englobarà el benestar.

Així, durant dos dies, una trentena de ponents internacionals, entre professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals, debatran sobre innovació, sostenibilitat i transformació digital en el sector turístic davant més de 400 assistents.

En el transcurs d’aquestes dues jornades els ponents tractaran qüestions com la intel·ligència de dades per millorar l’experiència dels usuaris, la digitalització com a palanca per al turisme del futur o el turisme d’experiències en un context en el qual la sostenibilitat és un element imprescindible per als viatgers.

Entre els actes més destacats d’aquesta primera jornada hi ha hagut una taula rodona d’alt nivell amb el ministre Jordi Torres, el ministre de Cultura i Esports de Kazakhstan, Dauren Abayev, el secretari d’estat de Desenvolupament Econòmic Tecnologia d’Eslovènia, Simon Zajc, el secretari d’Estat de Turisme d’Espanya, Fernando Valdés, i la viceministra de turisme de Grècia, Sofia Zacharaki.

Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya

És una iniciativa dels set comuns i del Govern d’Andorra, juntament amb l’OMT, i té la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. Amb una periodicitat biennal, la primera edició es va celebrar l’any 1998 a Escaldes-Engordany i, des d’aleshores, cada edició s’organitza en una parròquia diferent.