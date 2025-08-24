Eric Galimany guanya la Copa Pirineu de golf 2025

L’andorrà, Èric Galimany, ha aconseguit la victòria en la Copa Pirineu de golf que s’ha celebrat aquest cap de setmana en els camps de Fontanals i Aravell Golf Andorra amb un total d’una vuitantena de participants. La Copa Pirineu acollia la seva primera jornada, en el Fontanals Golf Club, on es va imposar Tomàs Junquera amb un total de 40 punts, seguit de Nil Camacho amb 37 punts i Maxi Ricart amb 35 punts. Èric Galimany i el jugador tecnificat de la FGA, Biel Puigdemasa aconseguien 34 punts que els permetien aspirar, amb una bona segona volta, al títol.
La segona jornada es va jugar a l’Aravell Golf Andorra on la millor targeta la va fer Èric Galimany amb 36 punts seguit de Maxi Ricart i Èric Brea amb 34 punts. El jugador de la jornada a Fontanals no va jugar, cosa que va permetre un empat a 70 punts entre Èric Galimany i el jugador del Fontanals Golf Club, Nil Camacho.
L’empat, com és norma en el golf, es va decidir en un play-off on el triomf se’l va emportar el jugador andorrà després de dos forats disputats.
Guanyador scratch: Èric Galimany
Guanyador handicap inferior: Jaume Areny
Guanyador handicap superior: Gerard Caminal
Guanyadora femenina: Cristina Vila