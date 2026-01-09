Una dona és arrestada per voler accedir a Andorra sense declarar articles de luxe valorats en 80.000 euros

Aquest dimarts, a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir una dona, veïna del Principat, de 47 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per una presumpta importació de mercaderia sense intenció de declarar-la. La Policia va ser requerida per agents de Duana després de donar l’alto al vehicle en què viatjava la dona i que no semblava tenir intenció d’aturar-se a efectuar cap gestió duanera.
Quan els duaners li van demanar si tenia quelcom a declarar, la dona va presentar dues factures per un valor total de 3.049 euros i va assegura que no en tenia més. Quan els agents de Duana van efectuar un control a l’interior del vehicle, van troben molta més mercaderia, valorada aquesta en prop de 80.000 euros, i les factures “tax-free”. La mercaderia es tracta de roba, sabates, una bossa de mà i un collar, tot de marques de luxe.