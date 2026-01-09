Els pagesos catalans i francesos no aturen les seves reivindicacions

Els talls de carretera són un tema delicat, perquè no és la primera vegada que es tallen els accessos vers el Principat d’Andorra. Si no és per neu, és pels pagesos, que s’han tornat a mobilitzar aquest divendres, tant a Catalunya com en diferents punts de França per a demanar que la Unió Europea no aprovi l’acord amb el Mercosur.
Els pagesos catalans protagonitzen una nova jornada de mobilitzacions. Després que dijous tallessin durant unes hores l’N-260, a Sort, barrant l’accés al port del Cantó, aquest divendres continuen blocant carreteres de l’Alt Empordà, el Pla d’Urgell i el Berguedà, així com l’accés al port de Tarragona. Uns bloquejos que segons Revolta Pagesa es podrien allargar de manera indefinida.
A França, a banda de bloquejar la perifèria de París, els agricultors també barren el pas en d’altres vies, amb Foix com a focus de conflicte més pròxim al Principat d’Andorra. Unes protestes generalitzades que s’emmarquen en la votació de l’acord comercial de la Unió Europea amb el Mercosur que ja ha rebut el no del president francès, Emmanuel Macron.