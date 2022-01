Una allau provoca danys materials al restaurant de la Coma d’Arcalís

Segons han assegurat des de Protecció Civil, podria haver estat causat per les fortes nevades que hi ha hagut darrerament, però també podria tenir el seu origen en el terratrèmol que s’ha produït a les 13.45h amb epicentre a la localitat d’Os de Civís.

Diversos vídeos que circulen per WhatsApp mostren com la neu ha entrat per la part posterior de l’establiment i ha causat destrosses a la cuina. Només s’han hagut de lamentar danys materials. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat membres del grup de bombers de muntanya per avaluar la situació.