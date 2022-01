La Generalitat preveu aixecar el toc de queda nocturn el 21 de gener

El Govern català preveu aixecar el toc de queda nocturn el 21 de gener i no té intenció de prorrogar-lo, si es confirma l’actual millora de la pandèmia. La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que les xifres de contagis continuen sent “desorbitades”, especialment per la incidència de la variant òmicron, però ha apuntat que s’observa una “desacceleració” i indicis d’una futura millora. Per això, si aquests indicis es confirmen, la Generalitat no plantejarà prorrogar el confinament nocturn vigent actualment d’una a sis del matí.

Des d’abans de Nadal, la mesura s’aplica de matinada (01.00-06.00 h) en poblacions de més de 10.000 habitants amb una incidència setmanal de més de 100 contagis per cada 100.000 persones. Entre elles hi ha la Seu d’Urgell, que de fet és l’única de l’Alt Pirineu i Aran que entra en aquests criteris.

Tot i la intenció d’aixecar aquesta restricció, Patrícia Plaja ha advertit que el Govern no es planteja una flexibilització “generalitzada” de les restriccions i ha defensat que es començarà per aquesta mesura ja que és “la més invasiva”. Els experts apunten que s’està a prop del pic, o com a mínim de l”altiplà”, d’aquesta sisena onada. Tot i això, ha matisat que les hospitalitzacions continuen creixent, encara que no al mateix ritme, i es manté la pressió a l’atenció primària, amb un nou rècord de visites per COVID aquest dilluns. Actualment, el 90% de les persones contagiades ja ho són per la variant òmicron, però la meitat dels ingressats s’han contagiat amb delta.

La Generalitat, a favor de regular el preu dels tests

Pel que fa justament a la detecció de positius, la Generalitat s’ha mostrat partidària de regular el preu dels tests d’antígens. Per això, ha assegurat que “aplaudirà” la mesura quan sigui efectiva, ja que ha recordat que la competència és estatal.

Davant d’aquest escenari, Plaja ha afirmat que no es pot “abaixar la guàrdia” i ha assegurat que “és d’hora” per parlar del relaxament general de mesures. Ha recordat, però, que el Govern català sempre ha dit que les mesures s’anirien retirant a mesura que la situació ho permetés: “sense precipitació però sense cap tipus de demora”.

El Govern creu que la desacceleració incipient de la pandèmia s’està donant per motius multifactorials, que inclouen el compliment majoritari de les restriccions, la bona resposta del personal sanitari i l’increment de la vacunació.

Sense calendari per a la resta de mesures

Més enllà del toc de queda, Palja ha assegurat que no es pot establir un calendari sobre la previsió de retirada de la resta de restriccions. Sí que ha apuntat que després del toc de queda anirien la resta que afecten drets fonamentals, començant per la limitació a 10 persones en les trobades socials. En canvi, no es preveuen canvis pel que fa a l’ús del passaport COVID, ni pel que fa a aplicar-lo en d’altres sectors ni per treure’l als espais on s’aplica ara. Pel que fa a l’oci nocturn, ha respost que no hi ha una data fixada per a la seva reobertura, perquè no es pot fixar. S’escoltarà els experts i es continuaran analitzant les dades de la pandèmia per veure quan és possible fer-ho.

D’altra banda, la comissió delegada del Govern per la Covid ha encarregat al comitè científic assessor un informe sobre quin ha de ser l’abordatge de la Covid a mig i llarg termini tenint en compte l’evolució de la malaltia en els darrers dos anys. Plaja ha reconegut que el repte de futur serà donar-li un “abordatge global”, però ha explicat que el Govern considera imprescindible establir quins són els diversos escenaris i com s’haurien de gestionar.