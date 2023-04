Un Sant Jordi amb majúscules a illa Carlemany

Espectaculars roses per Sant Jordi a illa Carlemany (illa Carlemany)

El centre comercial illa Carlemany, a Escaldes-Engordany, celebrarà un “Sant Jordi amb majúscules” perquè les activitats programades s’allargaran durant tot el cap de setmana, començant ja aquest divendres a la tarda.

Concurs de contes i exposició

El Club Piolet ha convocat el II Concurs de Contes de Sant Jordi, amb el lema «El drac, en realitat, el va matar la princesa». Un jurat format per representants de l’entitat i d’illa Carlemany ha escollit dues obres per categoria: una de finalista i una de guanyadora. Els sis contes seleccionats quedaran exposats, a partir de les 18 h del divendres 21, a la planta baixa. A aquella hora també es farà el lliurament dels lots de llibres i d’entrades per al cinema als infants guardonats.

Dissabte, tallers infantils

S’oferiran tres tallers. En el primer, d’11 a 14 h, es confeccionarà la titella del drac de la llegenda de Sant Jordi. En el segon, de 16 a 18 h, es crearà un llibre. I en el darrer, de 18 a 20 h, s’elaboraran felicitacions amb un poema. Tots els tallers estableixen torns de 15 minuts per als participants i un màxim de 8 participants per grup.

Presentacions exprés de llibres

És la gran novetat d’enguany. Dissabte, a partir de les 17.30 h, cada mitja hora pujarà a l’escenari instal·lat a la planta baixa un escriptor o escriptora, que, juntament amb una persona coneixedora de la seva obra, exposarà breument els motius pels quals cal llegir el seu llibre.

Les obres que es presentaran seran, per aquest ordre:

Color dins la foscor, de Cecília Santañes;

Aquí les penjaven, de Robert Pastor;

Shanghai Andorra, de Joan Peruga i Txema Díaz-Torrent;

Clava-la, de Maria Cucurull, i

La Torre dels Russos, de David Gálvez.

Parades i contacontes amb l’Andi

Diumenge, dia de Sant Jordi, hi haurà parada de llibres i de roses durant tot el dia i, a les dotze de migdia, el Club Piolet oferirà un contacontes. L’Andi explicarà les històries fabuloses dels treballs premiats al Concurs de Contes.