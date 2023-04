Es crea el títol de màster en salut de la Universitat d’Andorra

La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

La creació del títol de màster en salut de la Universitat d’Andorra (UdA) serà ben aviat una realitat després que l’Executiu andorrà hagi aprovat el Decret. La nova titulació s’estructura sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queda referenciada en el Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

El títol universitari, de segon cicle i de caràcter estatal, proporcionarà els coneixements necessaris per a donar resposta a les necessitats actuals del món de la salut pel que fa a la millora de la qualitat de vida de les persones que formen part de la societat, permetent que aquestes persones tinguin un control més gran de la seva pròpia salut. Les mencions en infermeria de pràctica avançada permeten a les persones titulades exercir com a professionals orientats a la pràctica avançada en infermeria en salut mental o cronicitat.

El màster atorgarà les competències professionals per a treballar en diversos àmbits, com ara l’assessorament per a la millora de la salut, la implementació de programes preventius de salut i el disseny i el lideratge de projectes de promoció de la salut. L’obtenció del títol també permet accedir a la professió d’investigador a través del programa de doctorat.

El títol de màster en salut té una càrrega de treball de 120 crèdits europeus distribuïts en dos cursos acadèmics: quatre semestres, amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun. La formació del màster es podrà impartir de manera presencial o semipresencial. El pla d’estudis ha de determinar la modalitat de docència de cadascuna de les unitats d’ensenyament que el componen. En el cas de la modalitat semipresencial, cal indicar el percentatge de docència presencial i el de no presencial.

El Decret de creació del títol estatal de màster en salut es publicarà al BOPA del pròxim dimecres.