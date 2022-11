Un ramat experimental de conservació del cavall Przewalski, en perill d’extinció, a la RNC de Boumort

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Projecte Miranda per a impulsar la col·laboració relativa al ramat de cavalls de Przewalski existent a la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort (entitat territorial administrativa Alt Urgell).

L’objecte del conveni és concretar els termes de la col·laboració entre les parts per tal d’establir i gestionar un ramat de conservació de cavall de Przewalski a Catalunya, en el marc del Projecte Giska de la Fundació Miranda, que s’integrarà en la planificació i el funcionament de l’RNC de Boumort. El conveni estableix el marc per a coordinar el treball de les dues institucions en el desenvolupament d’aquest projecte, i crea una comissió de seguiment i control per a avaluar el seu compliment.

Els cavalls de Przewalski són la varietat més antiga de cavall existent actualment, i es consideren en perill d’extinció a escala mundial a la Llista vermella d’espècies amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Es calcula que en sobreviuen uns 2.000 exemplars, repartits entre centres de cria en captivitat i unes poques localitats on viuen en estat salvatge o en semillibertat. Cavalls amb les seves característiques apareixen pintats pels avantpassats del paleolític en coves com les de Lascaux (França).

Entre les diferents institucions que col·laboren en la iniciativa, s’ha considerat que l’RNC de Boumort és un lloc idoni per a l’acollida d’aquests animals, ja que compta amb una extensió notable de territori propietat de la Generalitat de Catalunya, en el qual es porta a terme un projecte de valorització de la fauna salvatge com a actiu per al desenvolupament local.

Aquesta actuació es fa amb la finalitat d’oferir una ubicació adequada a les característiques dels cavalls salvatges, alhora que es contribueix a la recuperació d’una varietat amenaçada. Els animals estaran en llibertat controlada en recintes de grans dimensions, delimitats físicament, en els quals podran desenvolupar el seu comportament natural i interactuar amb les altres espècies de la reserva.

Actualment la Reserva compta amb cinc exemplars, que van ser rescatats per la Fundació Miranda d’un zoològic clausurat. El rescat es va efectuar amb el suport de Laura Riera i la FAADA.

El Projecte també preveu efectuar estudis sobre el comportament dels cavalls, la seva adaptació a la zona i el seu efecte sobre la vegetació de la reserva, per a la qual cosa es comptarà amb la col·laboració de la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Associació TAKH (França).

Així mateix, es contempla la seva valorització ecoturística i educativa, mitjançant visites guiades amb la Fundació Miranda que actualment s’estan dissenyant, en el marc del Projecte de dinamització de l’RNC de Boumort, aprovat per la Junta Consultiva de la Reserva.