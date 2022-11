5a edició de la Pujada a l’Arp de rollerski, aquest diumenge

Aquest diumenge, 6 de novembre, el Club d’Esquí Nòrdic l’Arp (CENA) organitza a la Vall de Lavansa la 5ª pujada a l’Arp de Rollerski, que tindrà com a nucli organitzatiu el centre municipal Espai Lavansa, a Sorribes (Alt Urgell). En aquest local de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols s’hi durà a terme la recollida de dorsals, el lliurament de premis i un dinar popular després que s’acabi la prova.

La sortida serà a les 11 del matí per a totes les distàncies. Per això, durant la cursa (10.45-12.00 h) la carretera romandrà tancada al trànsit entre Sorribes, Sisquer i Coll de Bancs. Enguany, aquest tram és el que s’ha triat per a disputar la prova. Un racó de la vall de la Vansa caracteritzat per un immillorable estat del ferm i unes espectaculars vistes. Les distàncies previstes són 6,4 km, 4,2 km i 2,2 km estil lliure.

El CENA sol realitzar els seus entrenaments d’hivern a l’estació de Tuixent-La Vansa i durant la pretemporada els seus fondistes es preparen amb el rollerski. Segons el club, això els permet “fer entrenaments de qualitat tot fent servir els mateixos grups musculars que quan s’esquia, però. pujant ports de muntanya amb aquest tipus de patins” en lloc de lliscar sobre la neu.

Aquest esdeveniment dona a conèixer als participants emblemàtiques carreteres com Colldarnat, la pujada d’Ossera o els colls de Port, Bancs, la Trava i Josa. Tot plegat, en “un escenari perfecte per a la pràctica del rollerski, alhora que es descobreixen els encants turístics de la Vall”.