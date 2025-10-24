Un motorista ferit en un accident a Erts

Aquesta tarda de divendres, 24 d’octubre, a la tarda, s’ha registrat un accident de circulació, el qual s’ha localitzat al punt quilomètric 2,050 de la carretera general número 4 (CG-4), a Erts, a la parròquia de la Massana. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés quan mancaven nou minuts per a les cinc de la tarda.
Segons les mateixes fonts policials, l’incident viari ha tingut dos vehicles implicats. Es tracta d’un turisme amb matrícula espanyola i d’una motocicleta amb placa del Principat d’Andorra. El conductor de la motocicleta, un home de 61 anys, veí de les valls, ha resultat ferit en el sinistre.