Joan Verdú arriba a Sölden amb tot preparat per a atacar, diumenge, la primera Copa del Món

Joan Verdú i tot el seu equip ja són a Sölden (Àustria) després d’uns últims dies d’entrenament a Val Senales (Itàlia). L’esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) arriba amb tot preparat per a la Copa del Món de gegant que se celebra diumenge, 26 d’octubre, a la pista austríaca. L’andorrà ha assistit aquest divendres a una acte de Van Deer, la seva marca d’esquís, previ a un cap de setmana que es preveu molt intens. La cursa serà diumenge amb la primera mànega a les 10:00h i la segona a les 13:00h.
Divendres, “off”
Aquest divendres era dia de descans per a l’andorrà després de dues jornades d’entrenament a Val Senales. Per tant avui Verdú només ha realitzat “una petita activació del sistema nerviós i una mica de core”, segons ha explicat el preparador físic de la FAE, Damià Costa.
Fotos FIS i acte amb aficionats
A la tarda, després de la sessió oficial de fotos per a la FIS, l’esquiador de la FAE ha assistit a un acte promocional de Van Deer. L’acte ha consistit en una signatura d’autògrafs i fotos amb l’afició que s’hi ha acostat per a veure els seus ídols en directe.
Sölden i Val Senales, previ a la cursa
En la recta final de la preparació per a Sölden, l’andorrà va entrenar els últims dies, primer a la pista austríaca, la de carrera, en tres dies repartits en dos blocs, per a després viatjar a Val Senales i, allà, acabar de preparar la cursa a la pista Leo Gurschler amb altres dos dies d’esquí, i en una pista injectada amb aigua. A més, l’equip va acabar de decidir els esquís amb què competirà Verdú.
Número de dorsal
El dorsal del Joan es confirmarà aquest dissabte, després de la reunió de cursa, a partir de les 17:00h. De moment es troba el 18è a la World Cup Start List, però sempre s’ha d’esperar a l’últim dia per si hi hagués alguna baixa d’última hora.