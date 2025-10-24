La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans commemora el 920è aniversari de la redacció dels Greuges de Guitard Isarn de Caboet

La Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha aplegat aquest dijous una sessió en commemoració del 920è aniversari de la redacció dels Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet. L’acte, organitzat per la Secció Filològica de l’ens, ha reunit una vintena d’assistents atrets per les característiques lingüístiques i històriques del text.
La xerrada la va conduir Mila Segarra, vicepresidenta de la Secció Filològica, i van intervenir Montserrat Riu, vocal de l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet; Gaspar Feliu, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i Joan Anton Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica i estudiós del manuscrit.
L’esdeveniment està enregistrat i ben aviat es penjarà a les xarxes. Des del web de l’Associació de Cabó també s’hi podrà accedir.
Un dels textos més antics en llengua catalana
Els Greuges de Guitard Isarn són un dels textos més antics en llengua catalana, datat l’any 1105 i redactat pel sotsdiaca Ramon. És un document de caràcter jurídic que reclama la reparació de les ofenses i dels danys que han infligit els vassalls al senyor feudal, Guitard Isarn, membre de la família dels Caboet. El manuscrit va ser trobat a l’arxiu de l’antiga col·legiata d’Organyà l’any 1905 per Joaquim Miret i Sans.
A l’interior de l’església de Sant Serni de Cabó es pot contemplar un facsímil del manuscrit, mentre que l’original es conserva a la Biblioteca de Catalunya. També s’hi pot veure un parell de plafons explicatius que informen sobre diversos aspectes del document. El temple és la primera parada de la Ruta de les Homilies d’Organyà.