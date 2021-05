Un equip de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua guanya la hackató iberoamericana

La hackató universitària organitzada per la Fundació Cimera Iberoamericana i la Universitat d’Andorra (UdA) i en la que estudiants de diferents països d’arreu de la regió iberoamericana havien de presentar solucions al voltant dels desequilibris de gènere en l’àmbit universitari s’ha clos premiant el treball d’un equip provinent de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua.

El grup, integrat per Rubén Antonio Dormus Centeno, José David Estrada Pérez, Ruth Esther González Calderón i Luis Fernando Fonseca Blandón, ha presentat un pla estratègic per al desenvolupament de la innovació en igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els sectors humanístic, social, tecnològic i científic a través d’accions que pretenen un canvi de cultura. Entre les actuacions hi ha, per exemple, tallers per als pares; intercanvis d’estudiants; el disseny d’una ‘app’ amb jocs interactius i vídeos; estades dels estudiants a empreses perquè es familiaritzin amb les tecnologies emprades; visites a centres i llocs d’interès històric i social, o la popularització de la ciència a través de parcs científics.

El segon lloc del concurs ha estat per a l’equip espanyol format per Roberto Álvarez García, María Alejandra Farias Bergese, Jorge Díaz Esterri i María del Pilar Gómez Mondino, de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED); i al tercer lloc s’ha produït un empat entre el grup integrat per Giordana de los Angeles Arauz Medrano, Aura Milena Aguilar Sandoval, Janmer Francico Jacamo Quiroz i Marlon Javier Aguilar Rivera, de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua; i el format per Henry Daniel Díaz Ochoa, Luz Idania Salgado Pineda, Deylin José Calderón Rivera i Deylin Uriel Torrez Guido, de la Universitat de les Regions Autònomes de la Costa Carib Nicaragüenca.

En total es van admetre 66 treballs que complien els requisits i que comptaven amb un document escrit i un vídeo per defensar la proposta en què es basava el repte. Es van fer dues rondes d’avaluació: en la primera, els treballs es van dividir en deu grups, un per cada membre del jurat, tot i evitant que cap dels que pertanyessin a una universitat hagués d’avaluar un treball del centre que representava.

La proposta millor puntuada de cadascun dels membres va passar a la segona ronda, en la que el jurat va haver de puntuar les deu millors. El guanyador és el treball que ha rebut una major puntuació a la segona ronda d’avaluació.

Entre els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de la valoració hi ha que les propostes complissin amb totes les directrius fixades a nivell formal; que fossin innovadores, originals i creatives; que es tinguessin presents els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la multidisciplinarietat; que es respongués a la necessitat del repte o que la proposta fos contextualitzada, coherent i comprensible i es pogués aplicar en altres contextos. En el cas concret del vídeo s’ha tingut en compte que la presentació fos creativa i el llenguatge respectuós, adequat i inclusiu.

Els membres del jurat han estat Félix García-Lausín, secretari general del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB); Joan-Marc Joval, director gerent de la Fundació Cimera Iberoamericana-Andorra 2020; Alta Hooker, rectora de la Universitat de les Regions Autònomes de la Costa Carib Nicaragüenca (URACCAN); Ramona Rodríguez, rectora de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua); Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra (UdA); Jesús Soto Castaño, degà de l’Escola d’Enginyeria i Ciències Bàsiques de la Universitat EIA (Colòmbia); Juan Camilo Restrepo, vicerector de la Universitat Nacional de Colòmbia (seu Medellín); Sònia Gili, professora de la Universitat d’Andorra (UdA) i Neil Guerrero, professor de la Universitat Nacional de Colòmbia (seu Manizales).

La proposta s’emmarcava en la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que Andorra va acollir el 21 d’abril sota el lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’.