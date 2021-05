‘Fotografiem la Seu’, exposició dels joves del Servei d’Atenció Diürna en col·laboració amb el Punt Òmnia

Fins el 14 de juny es pot visitar, al vestíbul del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell, l’exposició que porta per títol ‘Fotografiem la Seu’, un treball realitzat pels nois i noies del Servei d’Atenció Diürna (SAD) que ha comptat amb el suport i la col·laboració del Punt Òmnia.

L’exposició es compon d’un conjunt de fotos que els i les joves participants en aquest projecte han fet tant amb el mòbil com amb una càmera professional. Les imatges recullen des del patrimoni cultural i monumental com la Catedral de Santa Maria d’Urgell o el passeig Joan Brudieu, així com el patrimoni natural de la Seu com són els diversos parcs i jardins, entre d’altres espais singulars de la capital alturgellenca.

Aquesta exposició s’ha realitzat en dues parts. La primera ha estat un treball comunitari que ha comptat amb la participació de quaranta veïns i veïnes de la Seu d’Urgell que a través d’Instagram havien de dir quin lloc els hi agradava més de la ciutat. Val a dir que entre totes les persones que hi van participar es farà un sorteig on el premi serà una de les fotos exposades.

La segona part ha estat l’elaboració de l’exposició. En aquesta part, els nois i noies del SAD han pensat i realitzat les ‘Instagram Stories’ per fer participar a la ciutadania. De les votacions fetes a través d’aquesta xarxa social, els i les participants han anat a fer les fotos i posteriorment les han editat amb programes com el Gimp per poder-les exposar.

Les educadores del SAD i la dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell valoren “de forma positiva” el projecte i mostren la seva satisfacció de com ha quedat el treball final. “El nostre objectiu, entre d’altres, era donar valor i respectar l’entorn més proper que és la Seu d’Urgell, així com que aquests nois i noies aprenguessin a organitzar-se i treballar en equip, potenciar les seves habilitats socials i trencar amb les ‘etiquetes’ que els hi posen moltes vegades als i les joves participants del SAD”, han explicat les responsables del projecte.



Amb ‘Fotografiem la Seu’, els nois i noies han desenvolupat la seva creativitat i la comunicació a través de les xarxes socials, i han après a ser autònoms a l’hora de fer realitat aquest projecte.